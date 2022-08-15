"Своим примером хочу показать, как можно помогать": как украинский музыкант эвакуирует людей с линии фронта (фото)

Недавно Кабмин издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Именно этим и занимается музыкант Владислав из Днепра.

С 24 февраля парень покинул творчество, ведь оно не передает того, что он чувствует сейчас. Сегодня Влад - волонтер. Он вывозит людей с линии фронта и оккупированных территорий в безопасные места.

Сначала днепровец эвакуировал людей из Харькова. Оказалось, что там застряли и не могли уехать его друзья. Это натолкнуло музыканта на мысль, что там, на линии фронта, людям очень нужна помощь.

"Звонил всем подряд, чтобы найти машину для эвакуации и людей, которые поедут со мной. 90% отказывались, потому что не хотели рисковать своей жизнью, чтобы спасать других", - говорит артист.

Сейчас Бахмут - его основное направление эвакуации. Там живет волонтер, которому Влад привозит гуманитарную помощь. Он же рассказывает людям о возможности эвакуации и направляет их к Владу.

Фото: эвакуация из Бахмута

Обычно парень отвозит людей в Днепр. Именно там расположен гуманитарный штаб, которым, в том числе занимается Всеукраинская Ассоциация Музыкальных Событий (UAME).

Если вам или вашим близким нужно эвакуироваться из Донецкой области, то вы можете обратиться к волонтерам по телефону (099) 045 34 29

Приют для художников-переселенцев Bakota Hub

Одна из локаций, которой занимаются UAME, - Bakota Hub в селе Гораевка в Хмельницкой области. Открыли хаб организаторы фестиваля Respublica Андрей Зоин и Алина Олейник. Они сотрудничают с организацией Artist At Risks, которая подыскивает художников с оккупированных территорий, которые не знают, где жить и творить.

С 24 февраля локация приняла уже более 70 человек. Сейчас владельцы Bakota Hub при поддержке Music Saves UA работают над ремонтом дополнительных помещений, чтобы там могли жить как можно больше творческих переселенцев. В планах - создать большой шелтер-резиденцию для людей художественного направления.

Фото: Bakota Hub в селе Гораевка

Кто еще поможет с убежищем

Вопрос размещения вынужденных переселенцев в более безопасных регионах Украины можно решить, обратившись к местным волонтерам. Вот их контакты: