"Своим примером хочу показать, как можно помогать": как украинский музыкант эвакуирует людей с линии фронта (фото)
Недавно Кабмин издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Именно этим и занимается музыкант Владислав из Днепра.
С 24 февраля парень покинул творчество, ведь оно не передает того, что он чувствует сейчас. Сегодня Влад - волонтер. Он вывозит людей с линии фронта и оккупированных территорий в безопасные места.
Сначала днепровец эвакуировал людей из Харькова. Оказалось, что там застряли и не могли уехать его друзья. Это натолкнуло музыканта на мысль, что там, на линии фронта, людям очень нужна помощь.
"Звонил всем подряд, чтобы найти машину для эвакуации и людей, которые поедут со мной. 90% отказывались, потому что не хотели рисковать своей жизнью, чтобы спасать других", - говорит артист.
Сейчас Бахмут - его основное направление эвакуации. Там живет волонтер, которому Влад привозит гуманитарную помощь. Он же рассказывает людям о возможности эвакуации и направляет их к Владу.
Фото: эвакуация из Бахмута
Обычно парень отвозит людей в Днепр. Именно там расположен гуманитарный штаб, которым, в том числе занимается Всеукраинская Ассоциация Музыкальных Событий (UAME).
Если вам или вашим близким нужно эвакуироваться из Донецкой области, то вы можете обратиться к волонтерам по телефону (099) 045 34 29
Приют для художников-переселенцев Bakota Hub
Одна из локаций, которой занимаются UAME, - Bakota Hub в селе Гораевка в Хмельницкой области. Открыли хаб организаторы фестиваля Respublica Андрей Зоин и Алина Олейник. Они сотрудничают с организацией Artist At Risks, которая подыскивает художников с оккупированных территорий, которые не знают, где жить и творить.
С 24 февраля локация приняла уже более 70 человек. Сейчас владельцы Bakota Hub при поддержке Music Saves UA работают над ремонтом дополнительных помещений, чтобы там могли жить как можно больше творческих переселенцев. В планах - создать большой шелтер-резиденцию для людей художественного направления.
Фото: Bakota Hub в селе Гораевка
Кто еще поможет с убежищем
Вопрос размещения вынужденных переселенцев в более безопасных регионах Украины можно решить, обратившись к местным волонтерам. Вот их контакты:
- село Бакош (Закарпатская область) - Давид Адриен (контакты: 095 621 68 83, adrienndvid1@gmail.com);
- село Холмок (Закарпатская область) - Борис Наконечный (контакты: 050 630 35 97, boriszpost@gmail.com);
- поселок городского типа Лисец (Ивано-Франковская область) - Ольга Олейниченко (контакты: 099 050 82 32, miculab.group@gmail.com);
- город Коломыя (Ивано-Франковская область) - Ольга Олейни и Леся Кобылецкая (контакты: 066 534 26 10, lesiakobyletska@gmail.com);
- город Надворная (Ивано-Франковская область) - Драгун Кристина (контакты: 063 358 01 82, xrustiapavlechko@gmail.com);
- город Владимир (Волынская область) - Татьяна Тарасюк (контакты: 063 976 13 57, tanya_1111_@ukr.net);
- село Луківці (Черновицкая область) - Екатерина Стражир (контакты: 097 658 85 80, gromadaeffective@gmail.com);
- город Бердичев (Житомирская область) - Татьяна Кущук (контакты: 068 219 55 61, tetiana.kushchuk@gmail.com);
- город Запорожье - Сергей Андрух (контакты: 067 613 39 20, baidary@gmail.com).
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