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"Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати": як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)

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Понеділок 15 серпня 2022 18:34
"Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати": як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото) Фото: Український музикант покинув творчість і евакуює людей з лінії фронту (архів)
Автор: Анна Шиканова

Нещодавно Кабмін видав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення Донецької області. Саме цим і займається музикант Владислав із Дніпра.

З 24 лютого хлопець покинув творчість, адже вона не передає того, що він відчуває зараз. Сьогодні Влад - волонтер. Він вивозить людей із лінії фронту та окупованих територій у безпечні місця.

Спочатку дніпровець евакуював людей із Харкова. Виявилося, що там застрягли й не могли виїхати його друзі. Це наштовхнуло музиканта на думку, що там, на лінії фронту, людям дуже потрібна допомога.

"Дзвонив усім підряд, щоби знайти машину для евакуації та людей, які поїдуть зі мною. 90% відмовлялись, бо не хотіли ризикувати своїм життям, аби рятувати інших", - говорить артист.

Нині Бахмут - його основний напрямок евакуації. Там живе волонтер, якому Влад привозить гуманітарну допомогу. Він же розповідає людям про можливість евакуації й направляє їх до Влада.

&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)

Фото: Евакуація з Бахмуту

Зазвичай хлопець відвозить людей до Дніпра. Саме там розташований гуманітарний штаб, яким в тому числі опікується Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій (UAME).

Якщо вам чи вашим близьким потрібно евакуюватися з Донеччини, то ви можете звернутися до волонтерів за телефоном (099) 045 34 29

Прихисток для митців-переселенців Bakota Hub

Одна з локацій, якою опікуються UAME, - Bakota Hub в селі Гораївка на Хмельниччині. Відкрили хаб організатори фестивалю Respublica Андрій Зоін та Аліна Олійник. Вони співпрацюють з організацією Artist At Risks, яка підшукує митців з окупованих територій, які не знають, де жити та творити.

З 24 лютого локація прийняла вже понад 70 людей. Нині власники Bakota Hub за підтримки Music Saves UA працюють над ремонтом додаткових приміщень, щоби там могли жити якомога більше творчих переселенців. У планах - створити великий шелтер-резиденцію для людей мистецького напрямку.

&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)&quot;Своїм прикладом хочу показати, як можна допомагати&quot;: як український музикант евакуює людей із лінії фронту (фото)

Фото: Bakota Hub в селі Гораївка

Хто ще допоможе із прихистком

Питання розміщення вимушених переселенців у більш безпечних регіонах України можна вирішити, звернувшись до місцевих волонтерів. Ось їх контакти:

  • село Бакош (Закарпатська область) - Давід Адріен (контакти: 095 621 68 83, adrienndvid1@gmail.com);
  • село Холмок (Закарпатська область) - Борис Наконечний (контакти: 050 630 35 97, boriszpost@gmail.com);
  • селище міського типу Лисець (Івано-Франківська область) - Ольга Олейніченко (контакти: 099 050 82 32, miculab.group@gmail.com);
  • місто Коломия (Івано-Франківська область) - Ольга Олейні та Леся Кобилецька (контакти: 066 534 26 10, lesiakobyletska@gmail.com);
  • місто Надвірна (Івано-Франківська область) - Драгун Христина (контакти: 063 358 01 82, xrustiapavlechko@gmail.com);
  • місто Володимир (Волинська область) - Тетяна Тарасюк (контакти: 063 976 13 57, tanya_1111_@ukr.net);
  • село Луківці (Чернівецька область) - Катерина Стражир (контакти: 097 658 85 80, gromadaeffective@gmail.com);
  • місто Бердичів (Житомирська область) - Тетяна Кущук (контакти: 068 219 55 61, tetiana.kushchuk@gmail.com);
  • місто Запоріжжя - Сергій Андрух (контакти: 067 613 39 20, baidary@gmail.com).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розповідають про виїзд мешканці Херсонської області.

А також розповідали про те, хто і як живе у прихистку Urban Camp.

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евакуація Біженці Переселенці з Донбасу
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