Они свободные люди: на Буковине отец не пускал в школу четверых детей и получил штраф

В Черновицкой области многодетный отец запретил своим детям посещать школу и писать контрольные работы. В учебном заведении возмутились поведением родителя и подали в суд.

Семья проживает в высокогорном селе, вдали от других домов и школы. Сейчас в семье воспитывается четверо школьников – они учатся во 2, 6, 8 и 11 классе.

В 2020 году детей перевели на домашнюю форму обучения. А в 2021 году они снова вернулись к привычному формату. Однако уроки в школе они часто пропускали без уважительных причин.

Кроме того, отец отказывался, чтобы дети писали контрольные и самостоятельные работы. Он объяснил, что его дети свободные граждане и имеют свободное право выбора.

Последней каплей для работников учебного заведения стало то, что отец в сентябре 2021 года написал заявление на имя директора школы об отказе своего старшего сына об аттестате об окончании школы. Учителя подали в суд на горе-отца.

В суде мужчина свою вину не признал. Он заявил, что глава семьи и их жизней. Поэтому вместо социальной жизни он выбрал для своих родных жизнь на природе.

Также он считает, что вынудить его детей посещать школу никто не имеет права и его дети абсолютно свободны.

Стоит отметить, что суд признал отца виновным, так как он не выполнял свои родительские обязанности, которые прописаны в законах Украины и Конституции.

"Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях", - сказано в статье 53 Конституции Украины.

Отца семейства осудили по ч. 1 ст. 184 КУпАП – за невыполнение обязанностей родителя в обеспечении необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. Ему придется оплатить штраф в размере 850 гривен, а также еще 454 гривен судебного сбора.