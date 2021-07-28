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Свитолина - Вондроушова на Олимпиаде 2020: где смотреть суперважный матч и кто победит

Новина українською →
Токио, Среда 28 июля 2021 15:01
Свитолина - Вондроушова на Олимпиаде 2020: где смотреть суперважный матч и кто победит Элина Свитолина (фото: facebook.com/olympicua)
Автор: Дмитрий Войналович

Элина Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал Олимпиады 202о в Токио. В этом раунде первая ракетка Украины сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

Где и когда смотреть этот суперважный теннисный матч, что говорит Элина о своей сопернице и кому пророчат победу - читайте в материале Styler ниже.

Кто сильнее: Свитолина или Вондроушова?

Украинка уже не раз встречалась на корте с чешской теннисисткой. При этом в активе Элины три победы и одно поражение.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на сегодняшний день Свитолина сильно опережает свою соперницу - наша спортсменка занимает шестое место, а Маркета - аж 42-е.

Однако недооценивать 22-летнюю чешку не стоит, ведь на пути к 1/2 турнира она "вынесла" вторую ракетку мира - японку Наоми Осаку!

Кроме того, именно последний матч против чешки украинка проиграла с разгромным счетом: 6:3, 6:0.

Свитолина - Вондроушова на Олимпиаде 2020: где смотреть суперважный матч и кто победит

Маркета Вондроушова (фото: instagram.com/marketavondrousova)

Букмекеры в то же время пророчат победу именно Свитолиной. Ставки на триумф украинки и проход ее в финал теннисного турнира Олимпиады - с примерным коэффициентами 1,73-1,76. На победу Маркеты - примерно 2,14.

При этом эксперты считают, что украинка победит в тяжелой борьбе. Самый популярный счет, на который ставят - 6:4 (в первом сете).

Что думает о матче и сопернице сама Элина

Свитолина признается: за те четыре очные встречи, которые были проведены с чешкой, она очень хорошо выучила стиль игры своей младшей соперницы.

"В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", - прокомментировала Элина сайту НОК.

Свитолина - Вондроушова на Олимпиаде 2020: где смотреть суперважный матч и кто победит

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Где и когда смотреть матч Свитолина - Вондроушова в Украине

Следить за матчем Элина Свитолина - Маркета Вондроушова можно будет онлайн. Поединок состоится в четверг, 29 июля, и начнется в 05:00 по киевскому времени.

Смотреть поединок можно будет на "UA: Перший", а также на MEGOGO (на одному из девяти дополнительных каналов Eurosport, которые показывают почти каждый момент Олимпийских игр).

Напомним, что совсем недавно Элина Свитолина вышла замуж. Смотрите историю любви яркой спортивной пары в фото.

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Теннис Элина Свитолина Олимпиада 2020
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