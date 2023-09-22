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Світоліна бавиться з маленькою донечкою в паузах між тренуваннями на милому відео

Еліна Світоліна виглядає неперевершено (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Третя ракетка світу - Еліна Світоліна стала однією з провідних спортсменок України. Але поміж тим вона ще встигає бути мамою і навіть ділиться кадрами, як проводить час з донькою.

РБК-Україна (проект Styler) спостерігати за життям молодої тенісистки, вирішив показати, як саме Еліна бавиться з маленькою.

При підготовці матеріалу були використані джерела Instagram Еліни Світоліної.

Як Світоліна проводить час з донькою

Еліна не надто часто ділиться у соціальних мережах своїм особистим життям - хоча й має коханого чоловіка і доньку.

Проте, акцент дівчина ставить на своїй кар’єрі. Саме тому в стрічці тенісистки здебільшого оприлюднене її спортивне життя. 

Але днями одеситка вирішила показати, як проходить її ранок з донькою, на ім’я Скай. Все почалося з ранкових ритуалів, приготування сніданку та тренування - спортсмени без цього нікуди. 

Та в кадр потрапила і маленька Скай, яка бавилась вдома і тішила свою успішну молоду матусю.

Дочка Світоліної вже “допомагає” мамі готувати каву, тренуватися, бавиться з різними іграшками й активно тягне Еліну гуляти газоном за ручку. 

Світоліна показала, як бавиться з дочкою (фото:instagram.com/elisvitolina)

Нині дывчинці вже 11 місяців і вона дуже швидко росте. Та це і не дивно, адже сучасні діти дорослішають набагато швидше, ніж попередні покоління. 

Також варто сказати, що Еліна дуже гармонійно втілює роль матері, вона стає настільки тендітною та ніжною поряд з донькою, що за процесом їхньої взаємодії дійсно хочеться спостерігати. 

Світоліна показала, як бавиться з дочкою (фото:instagram.com/elisvitolina)

Але особисте життя спортсменка все ж таки відкладає на другий план, бо аудиторія має її поважати за досягнення у тенісі, а не в особистому житті та материнстві.

Досягнення Світоліної 

Варто нагадати, що Еліна є першою тенісисткою, яка до 30-ти років дійшла до третього рядка світового рейтингу WTA. 

Також дівчина все ще тримає свою позицію у п’ятірці світового рейтингу. А ще Еліна неодноразово перемагала першу ракетку світу, що свідчить про її професіоналізм та впертість, в гарному сенсі цього слова. 

Еліна Світоліна  (фото:instagram.com/elisvitolina)

Світоліна - це гарний приклад того, як жінка може поєднувати й материнство, і роль дружини, і кар’єру, яка вимагає постійної присутності, тренувань, сил, енергії та бажання йти далі. 

Дитина також потребує регулярної уваги від матері, тим паче у такому віці. Та, як можна помітити Еліна встигає все і всюди.

Раніше ми розповідали як Світоліна і Костюк піднялися в рейтингу WTA.

А також Світоліна емоційно розділила 29-річчя з фанатами.

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дітиТеннисЭлина Свитолина