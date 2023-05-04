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Світлини з його весілля облетіли світ і були в The Times. На фронті загинув військовий В'ячеслав Хохлюк

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Україна, Четвер 04 травня 2023 11:25
Світлини з його весілля облетіли світ і були в The Times. На фронті загинув військовий В'ячеслав Хохлюк В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна одружилися лише рік тому (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

7 квітня 2022 року молодята В'ячеслав Хохлюк та Анастасія Мохіна розписалися на Старокиївській горі в Києві. Світлини з весілля під час війни облетіли весь світ і були опубліковані в The Times. Проте тепер стало відомо про смерть коханого Анастасії.

Про це повідомляє видання "Вечірній Київ".

Щаслива мить закоханих молодят

На тих весільних воєнних світлинах пара одягнена не зовсім відповідно до свята - у сукню та костюм. Вони обрали військову форму, адже обоє були бійцями 112 бригади територіальної оборони Києва.

Тоді Анастасія написала у своєму Instagram, що той день став її найбільшим щастям.

"Від сьогодні офіційно чоловік і дружина. Замість сукні - форма, розписує комбат, на плечі не сумочка, а автомат, проте поруч найкращі люди, без яких такого свята просто не вийшло б! Цей день для нас - це мільйон обіймів, теплих слів, гарних квітів й справжніх і щирих людей поряд. Ви всі - найкращі!" - написала вона.

Розпис зняли українські фотографи, чиї фото майже блискавично розлетілися світом. Зокрема, історія кохання під час війни потрапила на першу шпальту The Times.

Світлини з його весілля облетіли світ і були в The Times. На фронті загинув військовий В'ячеслав ХохлюкСвітлини з його весілля облетіли світ і були в The Times. На фронті загинув військовий В'ячеслав ХохлюкСвітлини з його весілля облетіли світ і були в The Times. На фронті загинув військовий В'ячеслав Хохлюк

Весілля Анастасії Мохіної та В'ячеслава Хохлюка під час війни (фото: Михайло Палінчак)

Війна їх розлучила

В'ячеслав Хохлюк, який був начальником зв'язку батальйону у п'ятій окремій штурмовій бригаді, загинув. Де саме це відбулося - невідомо. Натомість знаємо, що захисник звільняв Київську область від окупації.

Прощання із героєм відбулось 27 квітня у столиці на Байковому кладовищі.

Про В'ячеслава відомо небагато. У мирному житті він займався спортом і подорожував на своєму байку.

Світлини з його весілля облетіли світ і були в The Times. На фронті загинув військовий В'ячеслав ХохлюкСвітлини з його весілля облетіли світ і були в The Times. На фронті загинув військовий В'ячеслав Хохлюк

Весілля Анастасії Мохіної та В'ячеслава Хохлюка під час війни (фото: Михайло Палінчак)

Раніше ми розповідали про те, що на війні в Україні загинув журналіст Олександр Бондаренко.

До того ж повідомляли й про загибель офіцера та журналіста Володимира Мукана.

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