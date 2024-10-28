Світлана Тарабарова у поділилася враженнями від путівника психологічної самодопомоги для дітей

Під час зустрічей із дітьми Світлана поділилася своїми враженнями від путівника психологічної самодопомоги "Час турботи про себе", розробленого фахівцями Фонду на основі практичного досвіду проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

"Цей путівник команда Фонду Ріната Ахметова розробила для всіх нас. Я вважаю, що це унікальна річ. Коли ти прописуєш всі свої відчуття, ти ніби відокремлюєш хороше від поганого. Наприклад, у вправі "Щасливі моменти" пропонується записати, що щасливого ти сьогодні відчув та зробив. Прописуючи такі моменти, дитина ще раз їх проживає, запам’ятовує. І згодом, гортаючи щоденник, складається відчуття, ніби життя дійсно є щасливим. Ти ставиш акценти на правильні моменти - і це тебе формує", - ділиться Світлана.

Завантажити путівник можна тут. Він містить практичні вправи та техніки, які допоможуть дітям справлятися зі стресом, знаходити емоційну підтримку близьких і набувати впевненості в завтрашньому дні.

Кожна вправа у путівнику розроблена з урахуванням дитячої психології та має на меті не тільки навчити дітей долати виклики сьогодення, розмірковувати над життєвими цінностями та цілями, а й підготувати їх до побудови власного щасливого майбутнього.

"Пишучи, читаючи, з цим путівником діти проживають свій власний досвід. Тут є слова підтримки: я вірю в себе, я можу це зробити, я можу вчитися і рости кожен день. У дитини відкладається це всередині. І коли їй буде складно, вона згадає, що вона може все. А для батьків це - путівник до внутрішнього світу дітей. Якщо навчити дитину записувати туди свої емоції, і вона дозволить вам його почитати, ви зможете зрозуміти, де що пішло не так. Для вас це може стати дзвіночком, що треба приділити більше уваги, поспілкуватися, або звернутися за допомогою. Це дуже корисна та потрібна річ, за яку я хочу подякувати команді Фонду", - наголошує Світлана Тарабарова.

Завдяки проєкту "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України", майже 5000 дітей з усієї країни відпочили, оздоровилися та отримали психологічну допомогу.

Для всіх українських дітей та підлітків Фонд Ріната Ахметова цілорічно реалізовує освітні, оздоровчі, реабілітаційні, психологічні та мотиваційні проєкти. За 19 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України.