У світі вперше за 50 років з'явилася нова категорія віскі: які тепер будуть стандарти

Які стандарти встановили?

Згідно з новими правилами, віскі, щоб отримати статус "американського односолодового", має відповідати таким критеріям:

Виготовлятися зі 100% солодового ячменю.

Повний процес виробництва - затирання, дистиляція та витримка - має відбуватися у США.

Вироблятися на одному заводі (винокурні).

Дистилюватися до міцності не більше 160 proof (80% ABV).

Розливатися у пляшки з мінімальною міцністю 80 proof (40% ABV).

Витримуватися у дубових бочках об’ємом не більше 700 літрів.

Що особливого в нових правилах?

Найцікавіше у постанові - відсутність вимог до типу дубових бочок. Це означає, що американський односолодовий віскі може визрівати як у нових обвуглених бочках, як бурбон, так і в повторно використаних бочках, як шотландський скотч.

Що це означає для ринку віскі?

Завдяки новій категорії американські виробники отримають можливість експериментувати та конкурувати з шотландськими та ірландськими брендами.

Любителі віскі можуть очікувати на більш широкий вибір та унікальні смаки, адже виробники зможуть розробляти нові рецептури, використовуючи різні типи дубових бочок.

Офіційно нова класифікація набула чинності 19 січня 2025 року, але винокури та ентузіасти почали святкувати ще у грудні, коли було оголошено про зміни.

Це історичний момент для американської віскі-індустрії, адже востаннє уряд США вводив нову категорію у далекому 1968 році.