У світі вперше за 50 років з'явилася нова категорія віскі: які тепер будуть стандарти

У Сполучених Штатах з’явилася нова категорія віскі. Після дев’яти років дискусій Бюро з податків і торгівлі алкоголем та тютюном (TTB) офіційно визнало американський односолодовий віскі (ASM) окремим типом. Це перша зміна стандартів американського віскі з 1968 року.
Що відомо про цю нову категорію віскі та які тепер будуть стандарти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Бюро.
Згідно з новими правилами, віскі, щоб отримати статус "американського односолодового", має відповідати таким критеріям:
Найцікавіше у постанові - відсутність вимог до типу дубових бочок. Це означає, що американський односолодовий віскі може визрівати як у нових обвуглених бочках, як бурбон, так і в повторно використаних бочках, як шотландський скотч.
Завдяки новій категорії американські виробники отримають можливість експериментувати та конкурувати з шотландськими та ірландськими брендами.
Любителі віскі можуть очікувати на більш широкий вибір та унікальні смаки, адже виробники зможуть розробляти нові рецептури, використовуючи різні типи дубових бочок.
Офіційно нова класифікація набула чинності 19 січня 2025 року, але винокури та ентузіасти почали святкувати ще у грудні, коли було оголошено про зміни.
Це історичний момент для американської віскі-індустрії, адже востаннє уряд США вводив нову категорію у далекому 1968 році.
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