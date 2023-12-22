У світі набуває шалену популярність новий метод схуднення 30-30-30. У чому він полягає

У світі став дуже популярний новий метод схуднення, який називається 30-30-30. Його плюси в тому, що за його допомогою вага швидко йде, а рівень цукру в крові знижується.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Today.

У чому полягає новий метод схуднення

Метод передбачає, що людина споживає 30 грамів білка протягом 30 хвилин після пробудження, безпосередньо перед завершенням 30-хвилинного тренування низької інтенсивності.

Це збігається з результатами нового дослідження, яке показало, що двогодинний інтервал між 7 та 9 годинами ранку - ідеальний час для занять спортом, щоб схуднути.

Автор методу 30-30-30 Тім Ферріс, він написав книгу "Тіло за 4 години".

Дієтолог клініки Майо Шмідт не дуже задоволений цим методом та рекомендує додавати у сніданок крім білка та інші продукти, наприклад багаті на клітковину фрукти, овочі і навіть вуглеводи.

Це не означає, що правило 30-30-30 не дає жодних переваг, особливо якщо воно допомагає людині бути активнішою.

"Якщо ви не робите жодних вправ і тепер виконуєте 30 хвилин на день кардіотренувань низької інтенсивності, це краще ніж нічого", - повідомив дієтолог Джейсон Маховськи.

"Цей метод не здається шкідливим, але він не є універсальним", - додав він, зазначивши, що для зниження ваги слід просто зосередитися на кількості калорій, що спалюються.

Маховськи визнає, що у правилі 30-30-30 може зіграти роль психологічний фактор.

"Деякі люди вважають, що ранкові вправи змушують їх уважніше ставитися до вибору їжі в частину дня, що залишилася, тому це може мати позитивний хвильовий ефект", - пояснив він.