В мире приобретает бешеную популярность новый метод похудения 30-30-30. В чем он заключается

В мире стал очень популярный новый метод похудения который называется 30-30-30. Его плюсы в том, что с его помощью вес быстро уходит, а уровень сахара в крови снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Today.

В чем заключается новый метод похудения

Метод предполагает, что человек потребляет 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, непосредственно перед завершением 30-минутной тренировки низкой интенсивности.

Это совпадает с результатами нового исследования, которое показало, что двухчасовой интервал между 7 и 9 часами утра - идеальное время для занятий спортом, чтобы похудеть.

Автор метода 30-30-30 Тим Феррис, он написал книгу "Тело за 4 часа".

Диетолог клиники Майо Шмидт не очень доволен таким методом и рекомендует добавлять в завтрак помимо белка и другие продукты, например богатые клетчаткой фрукты, овощи и даже углеводы.

Это не значит, что правило 30-30-30 не дает никаких преимуществ, особенно если оно помогает человеку быть более активным.

"Если вы не делаете никаких упражнений и теперь выполняете 30 минут в день кардиотренировок низкой интенсивности, это лучше, чем ничего", - сообщил диетолог Джейсон Маховски.

"Этот метод не кажется вредным, но он не является универсальным", - добавил он, отметив, что для снижения веса следует просто сосредоточиться на количестве сжигаемых калорий.

Маховски признает, что в правиле 30-30-30 может сыграть роль психологический фактор.

"Некоторые люди считают, что утренние упражнения заставляют их более внимательно относиться к выбору еды в оставшуюся часть дня, поэтому это может иметь положительный волновой эффект", - объяснил он.