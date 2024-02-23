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"Світ без тебе - суцільна порожнеча". Українська співачка розповіла про смерть тата

П'ятниця 23 лютого 2024 17:56
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"Світ без тебе - суцільна порожнеча". Українська співачка розповіла про смерть тата СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) розповіла про смерть батька, якому артистка присвятила чуттєве й ліричне відео.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост в Instagram жінки.

Виконавиця вшанувала пам'ять батька

Відомо, що тато співачки пішов з життя декілька років тому. Але спогади про нього не гаснуть - це велика рана, яка залишила глибокий слід на серці СолоХи.

“Батько назавжди живий в моїй пам’яті", - говорить вона.

&quot;Світ без тебе - суцільна порожнеча&quot;. Українська співачка розповіла про смерть тата

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Пісня "Тато" - це ода памʼяті про нього, про його щиру батьківську любов та підтримку, про важливість сімейних цінностей та силу родинного зв’язку.

Крім того, зірка впевнена, що її нова композиція “буде підтримкою для всіх українців, які втратили батька, але він назавжди залишиться у серці та спогадах”.

А також для тих, хто на відстані і не може зараз обійняти рідних.

&quot;Світ без тебе - суцільна порожнеча&quot;. Українська співачка розповіла про смерть тата

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

“Нехай моя пісня зігріє серце кожного українця, який сумує за своїм татусем", - коментує Тереза.

“Дбайте про своїх близьких, приділяйте їм більше уваги та цінуйте час, проведений разом", - додає вона.

Раніше СолоХа розповіла, що її маму посадили до в’язниці.

Також вона зізналась, що подала до суду на колишнього чоловіка.

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