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"Мир без тебя - сплошная пустота". Украинская певица рассказала о смерти папы

Пятница 23 февраля 2024 17:56
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"Мир без тебя - сплошная пустота". Украинская певица рассказала о смерти папы СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) рассказала о смерти отца, которому артистка посвятила чувственное и лирическое видео.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram женщины.

Исполнительница почтила память отца

Известно, что папа певицы ушел из жизни несколько лет назад. Но воспоминания о нем не гаснут - это большая рана, которая оставила глубокий след на сердце СолоХи.

"Отец навсегда жив в моей памяти", - говорит она.

&quot;Мир без тебя - сплошная пустота&quot;. Украинская певица рассказала о смерти папы

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Песня "Тато" - это ода памяти о нем, о его искренней отцовской любви и поддержке, о важности семейных ценностей и силе семейной связи.

Кроме того, звезда уверена, что ее новая композиция "будет поддержкой для всех украинцев, которые потеряли отца, но он навсегда останется в сердце и воспоминаниях".

А также для тех, кто на расстоянии и не может сейчас обнять родных.

&quot;Мир без тебя - сплошная пустота&quot;. Украинская певица рассказала о смерти папы

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Пусть моя песня согреет сердце каждого украинца, скучающего по своему папе", - комментирует Тереза.

"Заботьтесь о своих близких, уделяйте им больше внимания и цените время, проведенное вместе", - добавляет она.

Ранее СолоХа рассказала, что ее маму посадили в тюрьму.

Также она призналась, что подала в суд на бывшего мужа.

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