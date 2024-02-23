"Мир без тебя - сплошная пустота". Украинская певица рассказала о смерти папы
Украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) рассказала о смерти отца, которому артистка посвятила чувственное и лирическое видео.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram женщины.
Исполнительница почтила память отца
Известно, что папа певицы ушел из жизни несколько лет назад. Но воспоминания о нем не гаснут - это большая рана, которая оставила глубокий след на сердце СолоХи.
"Отец навсегда жив в моей памяти", - говорит она.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Песня "Тато" - это ода памяти о нем, о его искренней отцовской любви и поддержке, о важности семейных ценностей и силе семейной связи.
Кроме того, звезда уверена, что ее новая композиция "будет поддержкой для всех украинцев, которые потеряли отца, но он навсегда останется в сердце и воспоминаниях".
А также для тех, кто на расстоянии и не может сейчас обнять родных.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
"Пусть моя песня согреет сердце каждого украинца, скучающего по своему папе", - комментирует Тереза.
"Заботьтесь о своих близких, уделяйте им больше внимания и цените время, проведенное вместе", - добавляет она.
Ранее СолоХа рассказала, что ее маму посадили в тюрьму.
Также она призналась, что подала в суд на бывшего мужа.