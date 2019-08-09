Светомузыка: оккупированный Крым накрыл масштабный блэкаут

В оккупированном Крыму снова начались масштабные перебои с электричеством. Как сообщают местные жители, в Евпатории местами свет выключили совсем, а в некоторых районах включают ненадолго, а потом снова выключают. Об этом сообщил местный блогер с ником "Крымский бандеровец" на своей странице в Twitter.

Блогер отметил, что кроме уже традиционной для оккупации отключений электричества, в регионе также наблюдаются сильные перепады напряжения.

"Разные районы оккупированной Евпатории накрыл масштабный блэкаут. Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку", - сообщил "Крымский бандеровец" и опубликовал скриншот из тематической группы в Евпатории, где местные жители обсуждают отсутствие света.

Скриншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Может кто знает причину и когда вернется электричество?

Дрова закончились.

Нет света и у нас в Станционном.

Два раза выключили-включили, третий – отключили и до сих пор нет.

На Слабодке тоже нет.

На Слабодке вообще светомузыка.

Скриншот (twitter.com/CrimeaUA1)

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму появился первый памятник блэкауту. Его начали сооружать в Ялте, в сквере имени Калинина.

А также мы рассказывали о том, что в оккупированном Судаке подняли украинский флаг в память о четырех погибших морских пехотинцах.