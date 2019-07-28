Светлый ангел с очаровательной улыбкой: в Берлине зарезали молодую украинку (фото)

Украинскую заробитчанку Наталью Михайлюк убили в Берлине
Украинку жестоко убили в Берлине, куда она отправилась на заработки. Тело 25-летней Натальи Михайлюк со следами от ножевых ранений недавно было обнаружено в квартире, которую она снимала. Убийцей оказался владелец той самой квартиры. Об этом рассказали в Facebook друзья погибшей из клуба "Школа рабочих собак", членом которой она являлась.
Отмечается, что тело погибшей доставят в Украину в ближайшее будущее, а о дате и месте прощания в сети пообещали сообщить позже.
Также в интернете опубликовали фото Михайлюк.
Наталья Михайлюк (Фото: facebook.com/WDSdogs)
В столицу Германии украинка отправилась работать, чтобы помощь родителям и своей маленькой дочке Насте.
Одноклубники Натальи пообещали, что окажут поддержку ребенку.
Кроме того они отреагировали на странные негативные комментарии в сети, которые некоторые юзеры стали писать в адрес Михайлюк. Друзья погибшей предупредили таких злопыхателей об ответственности за хулу.
"Больно читать ужасные статьи, и комментарии к ним, которые поливают ее светлую память грязью. Противно и гадко от таких людей! Их слова и действия не останутся без надлежащей юридической оценки и ответственности.
Наташа, ты навсегда останешься для нас светлым ангелом с очаровательной улыбкой и горящими глазами. Настюша всегда будет иметь поддержку с нашей стороны!" - говорится в сообщении.
Пользователи сети высказывают слова соболезнования родным и близким погибшей.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, не так давно в Польше украинца, который работал на предприятии по производству гробов, бросили умирать в лесу после того, как ему стало плохо на работе и он потерял сознание.
Напомним, ранее эксперты рассказали, какие неприятные ситуации могут произойти с украинцами за границей.
Также мы писали о том, что заробитчане из Украины могут пострадать из-за глобальных политических перемен и покинуть Польшу.