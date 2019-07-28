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Светлый ангел с очаровательной улыбкой: в Берлине зарезали молодую украинку (фото)

STYLERПроисшествия    28.07.2019 - 18:08
Светлый ангел с очаровательной улыбкой: в Берлине зарезали молодую украинку (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Украинскую заробитчанку Наталью Михайлюк убили в Берлине

Украинку жестоко убили в Берлине, куда она отправилась на заработки. Тело 25-летней Натальи Михайлюк со следами от ножевых ранений недавно было обнаружено в квартире, которую она снимала. Убийцей оказался владелец той самой квартиры. Об этом рассказали в Facebook друзья погибшей из клуба "Школа рабочих собак", членом которой она являлась.

Отмечается, что тело погибшей доставят в Украину в ближайшее будущее, а о дате и месте прощания в сети пообещали сообщить позже.

Также в интернете опубликовали фото Михайлюк.

Светлый ангел с очаровательной улыбкой: в Берлине зарезали молодую украинку (фото)

Наталья Михайлюк (Фото: facebook.com/WDSdogs)

В столицу Германии украинка отправилась работать, чтобы помощь родителям и своей маленькой дочке Насте.

Одноклубники Натальи пообещали, что окажут поддержку ребенку.

Кроме того они отреагировали на странные негативные комментарии в сети, которые некоторые юзеры стали писать в адрес Михайлюк. Друзья погибшей предупредили таких злопыхателей об ответственности за хулу.  

"Больно читать ужасные статьи, и комментарии к ним, которые поливают ее светлую память грязью. Противно и гадко от таких людей! Их слова и действия не останутся без надлежащей юридической оценки и ответственности.

Наташа, ты навсегда останешься для нас светлым ангелом с очаровательной улыбкой и горящими глазами. Настюша всегда будет иметь поддержку с нашей стороны!" - говорится в сообщении.

Пользователи сети высказывают слова соболезнования родным и близким погибшей. 

  • Какая красивая, светлая и еще совсем молодая! Искренние соболезнования родным и близким покойной! Как страшно писать эти слова такому молодому человеку - Царство Небесное;
  • Царство небесное и вечная память. Искренние соболезнования родителям и доченьке;
  • Ты покойся с Богом, родные примите соболезнования и маленькая кроха, которой так нужна мамина ласка;
  • Мои соболезнования близким. Пусть земля ее будет пухом;
  • Не верится, не верится и не хочется верить в это. Боже... Семье силы пережить это горе. Наташенька пусть земля тебе будет пухом. Покойся с миром...
  • У кого поднялась рука на этого ангела? Боже, это что - конец света?

Светлый ангел с очаровательной улыбкой: в Берлине зарезали молодую украинку (фото)

Светлый ангел с очаровательной улыбкой: в Берлине зарезали молодую украинку (фото)

Светлый ангел с очаровательной улыбкой: в Берлине зарезали молодую украинку (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, не так давно в Польше украинца, который работал на предприятии по производству гробов, бросили умирать в лесу после того, как ему стало плохо на работе и он потерял сознание. 

Напомним, ранее эксперты рассказали, какие неприятные ситуации могут произойти с украинцами за границей.

Также мы писали о том, что заробитчане из Украины могут пострадать из-за глобальных политических перемен и покинуть Польшу.

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