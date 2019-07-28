Світлий янгол із чарівною посмішкою: у Берліні зарізали молоду українку (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Українську заробітчанку Наталю Михайлюк вбили в Берліні

Українку жорстоко вбили у Берліні, куди вона відправилася на заробітки. Тіло 25-річної Наталії Михайлюк зі слідами від ножових поранень нещодавно було виявлено у квартирі, яку вона знімала. Вбивцею виявився власник тієї самої квартири. Про це розповіли в Facebook друзі загиблої з клубу "Школа робочих собак", членом якої вона була.

Зазначається, що тіло загиблої доставлять до України в найближче майбутнє, а про дату і місце прощання в мережі пообіцяли повідомити пізніше.

Також в інтернеті опублікували фото Михайлюк.

Наталія Михайлюк (Фото: facebook.com/WDSdogs)

До столиці Німеччини українка відправилася працювати, щоб допомога батькам і своїй маленькій дочці Насті.

Одноклубники Наталії пообіцяли, що нададуть підтримку дитині.

Крім того вони відреагували на дивні негативні коментарі в мережі, які деякі юзери почали писати на адресу Михайлюк. Друзі загиблої попередили таких "доброзичливців" про відповідальність за хулу.

"Боляче читати жахливі статті та коментарі до них, які поливають її світлу пам'ять брудом. Противно і гидко від таких людей! Їх слова та дії не залишаться без належної юридичної оцінки та відповідальності.

Наташа, ти назавжди залишишся для нас світлим янголом із чарівною посмішкою і палаючими очима. Настюша завжди матиме підтримку з нашого боку!" - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі висловлюють слова співчуття рідним та близьким загиблої.

Яка гарна, світла і ще зовсім молода! Щирі співчуття рідним і близьким покійної! Як страшно писати ці слова такій молодій людині - Царство Небесне;

Царство небесне і вічна пам'ять. Щирі співчуття батькам і донечці;

Ти спочивай з Богом, рідні прийміть співчуття і маленька крихітка, якій потрібна мамина ласка;

Мої співчуття близьким. Нехай земля буде пухом;

Не віриться, не віриться і не хочеться вірити в це. Боже... Родині сили пережити це горе. Наталочко нехай земля тобі буде пухом. Спочивай з миром...

У кого піднялася рука на цього янгола? Боже, що це - кінець світу?

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, не так давно в Польщі українця, який працював на підприємстві з виробництва трун, кинули помирати в лісі після того, як йому стало зле на роботі і він втратив свідомість.

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