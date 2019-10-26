Светличная показала в сети свою тренировку по боксу

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная опубликовала на странице в Facebook свою тренировку по боксу.

Фотографии опубликованы на ее странице в Фейсбук.

Подпись к фотографиям у председателя Харьковской ОГА - лаконичная.

"Всем физкульт-привет! Ну, вы поняли...))", – написала Светличная.

Юлия Светличная показала, как занимается боксом (Фото: facebook.com/svit.yuliya)

Пользователи сети активно комментируют снимки.

Лучшая иллюстрация характера!

Молодец!

Так держать!

Юлия Александровна, супер! Каждый раз потрясает многогранностью. И, что самое удивительное, всегда все получается у вас!

Не ожидала...

Пример как правильно начинать субботнее утро.

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