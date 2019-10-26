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Светличная показала в сети свою тренировку по боксу

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Глава Харьковской ОГА любит заниматься спортом

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная опубликовала на странице в Facebook свою тренировку по боксу.

Фотографии опубликованы на ее странице в Фейсбук.

Подпись к фотографиям у председателя Харьковской ОГА - лаконичная.

"Всем физкульт-привет! Ну, вы поняли...))", – написала Светличная.

Юлия Светличная показала, как занимается боксом (Фото: facebook.com/svit.yuliya)

Пользователи сети активно комментируют снимки.

  • Лучшая иллюстрация характера!
  • Молодец!
  • Так держать!
  • Юлия Александровна, супер! Каждый раз потрясает многогранностью. И, что самое удивительное, всегда все получается у вас!
  • Не ожидала...
  • Пример как правильно начинать субботнее утро.

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