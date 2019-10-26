Светличная показала в сети свою тренировку по боксу

Глава Харьковской ОГА любит заниматься спортом
Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная опубликовала на странице в Facebook свою тренировку по боксу.
Фотографии опубликованы на ее странице в Фейсбук.
Подпись к фотографиям у председателя Харьковской ОГА - лаконичная.
"Всем физкульт-привет! Ну, вы поняли...))", – написала Светличная.
Юлия Светличная показала, как занимается боксом (Фото: facebook.com/svit.yuliya)
Пользователи сети активно комментируют снимки.
Скрин комментариев