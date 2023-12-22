Сушильні машини Haier I-Pro 7: професійний догляд за одягом у вашому домі

Для початку розберімося, якою має бути ідеальна сушарка:

Функціональною (швидко сушити).

Інтуїтивно зрозумілою в користуванні.

Безпечною для речей

Haier I-Pro 7 вирішує кожну із цих задач шляхом продуманих до деталей інноваційних функцій. Розглянемо найголовніші з них.

Безпека тканин

Сушильна машина Haier I-Pro 7 забезпечує найкращі результати сушіння та зберігає при цьому безпеку делікатних тканин. Техніка має сертифікат Woolmark, який гарантує захист наших улюблених вовняних светрів та інших речей із делікатних тканин від пошкоджень.

Внутрішня структура барабана Pillow Drum імітує форму маленьких подушок: тканини м'яко ковзають по поверхні та довше зберігають свій природний вигляд. Завдяки тому, що одяг сушиться обережно, на ньому не утворюються складки.

Але безпека стосується не лише тканин, а й самої сушарки! Нова тришарова система фільтрації дозволяє ефективно збирати ворс і волокна в одному місці всередині барабана.

Функціональність

Ви можете легко обрати одну з 14 програм сушіння, де сушарка сама підбирає оптимальну температуру. Є окремі програми для постільної білизни, верхнього одягу, спортивного одягу та делікатних речей. Сушарка запобігає зминанню тканин та збирає волокна і волосся.

Не обов’язково прати перед тим, як сушити. Сушарка Haier дозволяє освіжити одяг без прання. Програма i-Refresh освіжає делікатні тканини дуже ефективним способом. Використання технології мікропари дозволяє насолоджуватися свіжим одягом та витрачати менше часу на прасування завдяки меншій кількості складок. І все це без використання води та миючих засобів.

Функція i-time від Haier дозволяє точно встановити тривалість циклу сушіння відповідно до щоденного розкладу. Завдяки простим налаштуванням ви можете скоротити або збільшити час роботи пристрою, залежно від ваших потреб і графіку.

Комфорт використання

Завдяки сенсорному дисплею в сушарці i-Pro 7 ви зможете ефективно і зручно обирати між доступними програмами та додатковими функціями під час підготовки білизни.

Що також впливає на комфорт використання, так це велика місткість барабана (до 9 кг) та широкий отвір, що дозволяє швидко, легко та зручно завантажувати й вивантажувати речі, а це означає менш часте сушіння та економію.

Сушильні машини Haier з тепловим насосом дозволяють зменшити споживання енергії до 50% у порівнянні зі звичайною сушильною машиною. Технологія теплового насоса – це сучасна, енергозберігаюча та екологічна система сушіння, яка ефективно використовує нагріте повітря в барабані. Економія електроенергії, до речі — візитна картка усієї розумної техніки від бренду Haier.

Про Haier

Haier є частиною групи Haier Smart Home, яка з 2009 року лідирує у світі в галузі виробництва побутової техніки. Згідно з рейтингом Fortune Global 500, це одна з 500 найбільших компаній на нашій планеті.

Глобальна мережа компанії охоплює понад 200 ринків. Бренд Haier постачає сучасну та інноваційну побутову техніку найвищої якості, яка відповідає мінливим потребам сучасних домогосподарств.

Асортимент продукції включає холодильники (комбіновані, багатодверні, Side-by-Side), вбудовані духові шафи, індукційні варильні поверхні, витяжки та винні шафи, а також пральні машини, прально-сушильні та сушильні машини.