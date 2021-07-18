Суровые морозы и снежные бураны: появился прогноз на зиму 2021-2022 в Украине

Синоптик говорит, что подробные расчеты возможны только за несколько месяцев, но в общих чертах - будущая зима будет холодной.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", - прогнозирует Горбань.

Январь, по его мнению, начнется с потепления. Но к Старому Новому году (14 января) придут морозы, которые задержатся до Крещения, 19-го числа. Затем придет потепление.

Далее нас ждет лютый февраль.

"Особо сильные морозы - во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", - говорит синоптик.

Что будет осенью 2020

Леонид Горбань считает, что первая треть сентября будет теплой, а затем похолодает, но ближе к концу будет сентябрьское "бабье лето".

Октябрь будет холодным и сухим, но с продолжительным бабьим летом, а в конце месяца ожидаются сильные дожди и даже ночные морозы. Холодно будет и в ноябре. Кроме того синоптик прогнозирует ранний снег.