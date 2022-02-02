Сурок Тимка ІІІ дал прогноз на весну и назвал украинцам лучшее блюдо-антистресс

Что прогнозирует сурок Тимка

"Самый народный синоптик" прогнозирует нестабильную погоду весной.

"Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет довольно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания", - рассказала научный сотрудник кафедры биологии университета Надежда Токарская.

То есть, весна придет в Украину по расписанию, хоть и будет "достаточно прохладной".

Заметим, что сурок озвучил не только прогноз погодных условий. Также он рассказал, как снимать стресс.

Под веселую музыку Тимка выбрал среди борща с пампушками, сала с черным хлебом и чесноком и варениками с луком лучшее блюдо-антистресс для украинцев.

И Тимка выбрал сало с зеленью, чесноком и черным хлебушком.

Добавим, что День сурка отмечают в разных странах мира. Считается, что в этот день нужно наблюдать за животным, которое вылезает из своей норки, и по его поведению можно судить о близости наступления весны.