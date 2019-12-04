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Супрун заговорила о депрессии: начинает тошнить

STYLERЖизнь    04.12.2019 - 21:42
Супрун заговорила о депрессии: начинает тошнить
Уляна Супрун рассказала о депрессии (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, что такое депрессия и как с ней бороться

Уляна Супрун рассказала, что такое депрессия и как с ней бороться. По словам бывшей и.о министра здравоохранения, это состояние, когда человека начинает тошнить от всего. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.

"В какие-то моменты начинает тошнить от того, что делаешь, даже если занимаешься тем, что любишь. Тебя все бесит или не вызывает вообще никакой реакции. Хочется отстраниться от коллег, становится трудно выполнять привычные обязанности и даже просто вставать с постели, чтобы ходить на работу. Превращаешься в не слишком хорошего робота. И в какой-то момент просто выгораешь если ничего с этим не делать", - написала Супрун.

Американский нейроэндокринолог Роберт Саполски считает, что депрессия - это самое худшее, чем может заболеть человек. Проблема с этой болезнью осложняется еще и тем, что до сих пор не все понимают, что депрессию можно и нужно лечить, а также не всегда умеют отличить ее от просто плохого настроения, усталости или постоянного волнения. Между тем, депрессия является наиболее распространенным психическим расстройством в мире. Ежегодно она поражает более 300 миллионов людей, и в течение последних десяти лет число случаев депрессии в мире выросло на 18%.

Супрун заговорила о депрессии: начинает тошнить

В Украине живут более 2,8 миллиона людей с депрессией. Мы являемся лидерами Европы по этой печальной статистике. Стоит уделять своему здоровью должное внимание, чтобы не ощутить на себе этот недуг.

Люди в депрессии могут совершить самоубийство, поэтому очень важно вовремя вылечить это заболевание.

"Будьте внимательны к своим близким и самим себе. Помните, что ментальное здоровье стоит не меньше, чем физическое для нашего полноценной жизни. Поэтому в случае возникновения проблем обращайтесь к специалистам и не занимайтесь самолечением. Также стоит воздержаться от глупых советов вроде "поработай и все пройдет". Ведь по меньшей мере человек может иметь генетическую предрасположенность к депрессии. Кроме того, существуют другие факторы - как социальная ситуация, состояние здоровья, а также события, происходящие в жизни человека", - предупредила Супрун.

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