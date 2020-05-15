Супрун резко высказалась об украинских аппаратах ИВЛ: опасны для пациентов

Уляна Супрун (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Уляна Супрун раскритиковала аппараты ИВЛ отечественного производства, которые закупит Минздрав

Аппараты искусственной вентиляции легких, которые будут производить в Украине по заказу Минздрава, являются некачественными и могут быть опасным для пациентов при использовании. Такое заявление сделала Уляна Супрун со ссылкой на врачей-анестезиологов и реаниматологов, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Медик уточнила в своем Facebook, что речь идет об аппаратах ИВЛ производства государственного предприятия "Новатор". Представители компании сообщили, что способны производить 10 тысяч аппаратов всего за месяц, а их цена составляет 20 тысяч гривен.

"Казалось бы, какая хорошая новость. Но нет. Если коротко - выглядит так, что Минздрав Украины вместе со своими "экспертами" фактически дали разрешение на производство оборудования, которое не требуется, а его использование может быть опасным для пациентов! Очередное одобрение расходования средств налогоплательщиков и новое пространство для проведения коррупционных сделок", - написала Супрун.

Также бывший руководитель Минздрава объяснила причину критики.

"На что дал разрешение Минздрава Украины и собирается выделить на это государственные деньги? На изготовление прибора, называется мешок Амбу (Bag Valve Mask) с механической "рукой", которая будет нажимать этот мешок", - говорится в публикации.

По словам Супрун, это очень базовый аппарат для искусственной вентиляции легких, который может применяться только кратковременно.

"Обычно он работает от ручного нажатия на специальный мешок, который наполняется воздухом, и при каждом нажатии воздух выталкивается в легкие человека (через маску, прилегающей к лицу). Есть и механизированные версии этого аппарата, когда нажатие производит не медработник, а например, специальная педаль или ручка. Такой прибор предлагает "Новатор". Основное назначение такого прибора - поддерживать способность человека дышать до того, как его подсоединят к механическому аппарату ИВЛ", - написала она.

Супрун подчеркивает, что такие аппараты не принесут никакой пользы и могут быть опасны потому, что они не предназначены для долгосрочного использования ни для детей, ни для взрослых. Только в случае, когда пациенту нужно экстренно оказать помощь до того, как подсоединить к механическому аппарата искусственной вентиляции легких.

Экс-чиновник утверждает, что при помощи таких устройств невозможно контролировать никакие показатели - сколько воздуха закачивается в легкие, под каким давлением, его состав и др.

"Это опасно прежде всего тем, что повышает риски травмирования легких пациента (которые и без этого пораженные COVID-19), а также то, что кислорода может быть недостаточно для нормального дыхания. Человек может недополучать кислород, но врач этого не сможет сразу понять и корректировать, ведь этот прибор не имеет никаких датчиков", - рассказала Супрун.

Она добавила, что такой аппарат фактически перекачивает воздух в легких, но не способен насыщать кислородом кровь и удалять из легких углекислый газ, что также критично в случае ухода за пациентом с COVID-19. То есть в реанимации, когда человек нуждается в специализированной помощи и поддержание способности дышать, они не принесут никакой пользы.

"Профессиональные врачи-анестезиологи и реаниматологи, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19, утверждают, что это "изобретение" абсолютно бесполезно и опасно.

Одним из преимуществ аппарата производители назвали его цену в 20 000 гривен. Мол, зарубежные ИВЛ стоят десятки тысяч долларов, а это стоит значительно дешевле. Однако, почему-то никто не сравнивает цену именно такого прибора с зарубежными аналогами, а они даже дешевле заявленной цены украинских производителей", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о выделении 100 миллионов гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производителя.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав готовится к закупке 200 аппаратов ИВЛ украинского производства. Аппараты должны быть готовы к концу мая.

Автор: Владимир Костырин