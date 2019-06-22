Супрун рассказала, как побороть неприятный запах тела в жару

Супрун продолжает давать полезные советы касательно здоровья
Ульяна Супрун рассказала украинцам, как преодолеть неприятный запах тела и о причинах его появления. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.
По словам Супрун, на запах тела влияет не только высокая температура воздуха, но и другие факторы, включая рацион, гормоны, генетику, эмоциональное состояние, бактерии, которые живут на коже и косметические средства.
Генетика
Существует болезнь, которая называется триметиламинурия из-за которой происходит мутация в гене фермента, который превращает триметиламин. Он накапливается в тканях и придает телу и всем его жидкостям неприятный резкий запах, который напоминает запах гнилой рыбы.
Рацион
Продукты с высоким содержанием серы, такие как лук, чеснок, кольраби и брокколи, могут негативно влиять на запах тела. Все зависит от количества съеденного продукта и индивидуальных особенностей метаболизма.
Кроме того, запах пота может быть неприятным из-за алкоголя и большого количества углеводов и специй.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Гормональный статус и эмоциональное состояние
Высокий уровень стресса повышает выделение пота. В зависимости от эмоционального состояния человек также может пахнуть по-разному - то "счастьем" или "страхом". Кроме того, на запах женщин могут влиять гормональные контрацептивы.
Бактерии и микроорганизмы
Они присутствуют в верхних слоях кожи человека. Чаще всего в подмышках живут стафилококки и коринебактерии. На количество бактерий влияют гигиенические привычки, а также косметические средства, включая антиперспиранты.
Средства гигиены
Самые популярные средства, которые подавляют потоотделение и появление запаха - антиперспиранты и дезодоранты. Как они работают?
В летнюю жару особенно актуален вопрос о том, как предотвратить неприятный запах пота и уменьшить потоотделение. Супрун рассказала, как это можно сделать:
Скриншот с Facebook
Напомним, что Супрун развеяла мифы про депрессию и назвала основные симптомы, как распознать это состояние.
Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как не стать жертвой домашнего насилия, что нужно делать и куда обращаться.