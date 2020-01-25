Супрун рассказала об опасном расстройстве: существует более 500 видов

Уляна Супрун рассказала о том, в чем опасность фобий, какие бывают страхи, и как с ними бороться. Об этом экс-чиновница поведала на своей странице в Facebook.

По словам, медика, многие люди сталкиваются с иррациональным страхом, понимают это, но ничего поделать не могут. Тем не менее с фобиями можно и нужно бороться.

Фобия отличается от обычного страха своей устойчивостью, длительностью и интенсивностью. В отличие от обычного страха, который проходит, фобии влияют на качество жизни человека. По мнению Супрун, фобии - это психическое расстройство.

"Фобии являются психическими расстройствами, которые вызывают значительный стресс и могут серьезно ухудшить и социальную, и профессиональную жизнь человека", - пишет экс-глава Минздрава.

В мире более 500 исследованных фобий, которые можно поделить на категории:

Специфические фобии (или простые) - это страх перед конкретным объектом, ситуацией или действием. К примеру, человек боится какого-либо вида животного (грызунов, насекомых, рептилий, собак и тому подобное); страх высоты, темноты, грома, полетов, закрытого пространства, крови или медицинского вмешательства.

Социальные фобии - человек боится пристального внимания со стороны других людей. Такие фобии приводят к избеганию социальных контактов. В их основе - боязнь получить негативную оценку со стороны. К примеру, боязнь публичных выступлений, посещение публичных туалетов или раздевалок, знакомства с новыми людьми, собеседований, встреч, вечеринок и так далее.

Агорафобия - боязнь оказаться в местах или ситуациях, из которых вероятно будет сложно или неудобно выбраться, или где не может быть оказана помощь при панической атаке, падении, приступе и т. д.

Как бороться с фобиями

Первым шагом станет осознание и констатация. После чего Супрун рекомендует обратиться к психотерапевту, кроме того неплохо было бы освоить техники медитации и релаксации.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) является одним из самых эффективных способов лечения. КПТ проводится специалистом, и направлена на борьбу с сознательными и бессознательными негативными убеждениями и установками, что приводят к повышенной тревожности.

Медикаментозное лечение может помочь снизить эмоциональное напряжение. Но прием лекарств должен сочетаться с психотерапией.