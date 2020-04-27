Это важно: Супрун назвала плюсы и минусы карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта и продлен до 11 мая. Бывший руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, что хорошего нам дает карантин, и в чем может заключаться его опасность.

Карантин может дать шанс жить по биоритмам, а не рабочего графика. Например, вставать в 6 или в 7 утра, или не заставлять подростков завтракать перед школой, когда они еще сонные.

Но карантин и отсутствие острой необходимости вставать рано могут соблазнить возможностью ложиться спать ночью. Даже если вы "сова", вряд ли это физиологически нормальное время для сна. С карантина мы когда-то выйдем. И снова придется рано вставать, а после смещения суточных ритмов ночными активностями это будет трудно сделать.

Супрун советует даже на карантине стараться вставать и ложиться в комфортное для вас час, и желательно засыпать не в тот же день, когда проснетесь. Даже на выходных есть существенный физиологический смысл всегда ложиться и вставать в одинаковое время. Именно это способствует синхронизации наших суточных ритмов и расписания.

Еще один аспект жизни обычной и карантинной - это рутина, то есть действия, что мы делаем регулярно при любых обстоятельствах. Чистить зубы после завтрака, делать укладку и макияж, гладить свои рубашки, пить утром кофе.

К примеру, рутина нужна маленьким детям. Так они чувствуют стабильность, предсказуемость, и соответственно безопасность. Но такие действия также нужны и взрослым, в том числе людям пожилого возраста.

В дне здорового человека должна быть определенная сетка расписания, рутина, и место для импровизации. Жизнь на карантине не должна напоминать день сурка, поскольку это может уменьшить эффективность работы.

Поэтому если вы работаете дома, старайтесь придерживаться своего привычного ритма жизни. Это означает начинать и завершать работу в то же время. Чтобы жизнь не превратилась в круглосуточную работу необходимо выработать здоровый график питания, и следовать этому графику при любых обстоятельствах.

Если вы встречались с друзьями пятничными вечерами, то продолжайте эту традицию в онлайн режиме. Соблюдение привычной рутины поможет чувствовать стабильность и нормальность ситуации.

Напомним, что Супрун рассказала об опасности применения популярного лекарства против коронавируса.