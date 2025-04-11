Суперник Гвоздика відмовився від бою: чи битиметься українець у квітні?

Що відомо про бій

Запланований на 19 квітня бій українського боксера Олександра Гвоздика опинився під загрозою зриву. Його суперник, американець Шон МакКалман, відмовився виходити на ринг, і тепер команда українця терміново шукає нового опонента.

Олександр Гвоздик, який готувався до повернення після перерви, не приховує свого розчарування, але зберігає бойовий настрій. Зараз український боксер напівважкої ваги перебуває у хорошій формі, оскільки він провів повноцінний тренувальний табір та спарингував з хорошими бійцями.

“Хочеться нарешті завершити це. Дуже розчаровує, коли ти працюєш два місяці, робиш вагу, не їси, страждаєш, а потім все в один момент зривається. Коли ти готуєшся, то завжди хочеться завершити свою роботу та провести бій, навіть якщо невеликий гонорар”, – сказав він.

Коли востаннє бився Олександр Гвоздик

Поєдинок між Олександром Гвоздиком та Девідом Бенавідесом відбувся 15 червня 2024 року на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стояв тимчасовий титул чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів, і перевага була на боці Бенавідеса. Судді одноголосно віддали перемогу американському боксеру з рахунками 116-112, 117-111 та 119-109. Проте Олександр теж виглядав небезпечним у цьому бою та створив чимало проблем опоненту.

Після поєдинку Гвоздик подякував своїй команді та привітав суперника з перемогою. Він зазначив, що, незважаючи на поразку, продовжить працювати над собою.

Ця поразка стала другою для Гвоздика на професійному рингу після програшу Артуру Бетербієву у 2019 році. Однак, з моменту бою проти Бенавідеса українець не виходив у ринг.