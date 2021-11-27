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В супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски: видео инцидента

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Киев, Суббота 27 ноября 2021 09:19
В супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски: видео инцидента Коллаж РБК-Украина: в Киеве в супермаркете произошла драка из-за маски
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в супермаркете охранники и посетитель устроили драку - причиной конфликта стало нежелание покупателя надеть маску, как того требуют правила карантина. Инцидент снял на видео очевидец разборок, после чего кадры разметили в сети.

Ролик опубликован в Telegram-канале "Всевидящее око".

Отмечается, что случай рукоприкладства произошел в одном из магазинов популярной сети АТБ в Святошинском районе столицы на Борщаговке.

В супермаркет зашел мужчина без маски, чтобы сделать покупки. Просьбы кассирши надеть средство защиты покупатель игнорировал, и работница магазина обратилась к охранникам, чтобы те отреагировали.

Разговор с секьюрити не заладился, и перерос в настоящую драку.

На кадрах видно, как посетитель наносит сотруднику службы охраны удар ногой ниже пояса, тот наотмашь бьет мужчину по лицу. Затем к разборкам присоединился коллега охранника, и в итоге противник нашения масок оказывается на полу.

После этого секьюрити взял поверженного посетителя за волосы, крича "ты меня понял?!" Далее покупателя отпускают, и он отправился на выход.

В супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски: видео инцидентаВ супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски: видео инцидента

В киевском магазине АТБ произошла драка между охранниками и посетителем (фото: скриншот видео)

Другие покупатели просто наблюдали за всем в зале супермаркета и в очереди, снимая на телефон, а кое-кто нецензурно комментировал происходящее.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствуют сцены насилия и звучит брань!)

Отметим, что подобные инциденты уже происходили - так, ранее в Киеве произошла драка в супермаркете между охранником и покупательницей, которая отказывалась надеть маску по просьбе секьюрити.

Также мы писали, что перед этим в Одессе охранник магазина подрался с женщинами из-за бутылки коньяка.

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Киев АТБ
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