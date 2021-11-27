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У супермаркеті Києва охоронці побилися з відвідувачем через маску: відео інциденту

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Київ, Субота 27 листопада 2021 09:19
У супермаркеті Києва охоронці побилися з відвідувачем через маску: відео інциденту Колаж РБК-Україна: у Києві в супермаркеті сталася бійка через маску
Автор: Володимир Костирін

У Києві в супермаркеті охоронці та відвідувач влаштували бійку - причиною конфлікту стало небажання покупця надіти маску, як того вимагають правила карантину. Інцидент зняв на відео очевидець розбірок, після чого кадри розмітили в мережі.

Ролик опублікований в Telegram-каналі "Всевидюче око".

Зазначається, що випадок рукоприкладства стався в одному з магазинів популярної мережі АТБ у Святошинському районі столиці на Борщагівці.

До супермаркету зайшов чоловік без маски, щоб зробити покупки. Прохання касирки надіти засіб захисту покупець ігнорував, і працівниця магазину звернулася до охоронців, щоб ті відреагували.

Розмова з сек'юріті не заладилася, та переросла на справжню бійку.

На кадрах видно, як відвідувач завдає співробітнику служби охорони удар ногою нижче пояса, той навідліг б'є чоловіка по обличчю. Потім до розбірок приєднався колега охоронця, і в підсумку противник носіння масок виявляється на підлозі.

Після цього сек'юріті взяв поваленого відвідувача за волосся, кричачи "ти мене зрозумів?!" Далі покупця відпускають, і він відправився на вихід.

У супермаркеті Києва охоронці побилися з відвідувачем через маску: відео інцидентуУ супермаркеті Києва охоронці побилися з відвідувачем через маску: відео інциденту

У київському магазині АТБ сталася бійка між охоронцями та відвідувачем (фото: скріншот відео)

Інші покупці просто спостерігали за усім в залі супермаркету та у черзі, знімаючи на телефон, а дехто нецензурно коментував те, що відбувалося.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутні сцени насильства і звучить лайка!)

Відзначимо, що подібні інциденти вже відбувалися - так, раніше в Києві сталася бійка в супермаркеті між охоронцем і покупницею, яка відмовлялася надіти маску на прохання сек'юріті.

Також ми писали, що перед цим в Одесі охоронець магазину побився з жінками через пляшку коньяку.

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Київ АТБ
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