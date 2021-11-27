У супермаркеті Києва охоронці побилися з відвідувачем через маску: відео інциденту

У Києві в супермаркеті охоронці та відвідувач влаштували бійку - причиною конфлікту стало небажання покупця надіти маску, як того вимагають правила карантину. Інцидент зняв на відео очевидець розбірок, після чого кадри розмітили в мережі.

Зазначається, що випадок рукоприкладства стався в одному з магазинів популярної мережі АТБ у Святошинському районі столиці на Борщагівці.

До супермаркету зайшов чоловік без маски, щоб зробити покупки. Прохання касирки надіти засіб захисту покупець ігнорував, і працівниця магазину звернулася до охоронців, щоб ті відреагували.

Розмова з сек'юріті не заладилася, та переросла на справжню бійку.

На кадрах видно, як відвідувач завдає співробітнику служби охорони удар ногою нижче пояса, той навідліг б'є чоловіка по обличчю. Потім до розбірок приєднався колега охоронця, і в підсумку противник носіння масок виявляється на підлозі.

Після цього сек'юріті взяв поваленого відвідувача за волосся, кричачи "ти мене зрозумів?!" Далі покупця відпускають, і він відправився на вихід.

У київському магазині АТБ сталася бійка між охоронцями та відвідувачем (фото: скріншот відео)

Інші покупці просто спостерігали за усім в залі супермаркету та у черзі, знімаючи на телефон, а дехто нецензурно коментував те, що відбувалося.

Відео бійки можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутні сцени насильства і звучить лайка!)