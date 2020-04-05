Суперлуние или Розовая Луна: в апреле украинцы увидят уникальное явление

Полнолуние в апреле произойдет в ночь с 7 на 8 апреля, и оно будет уникальным, так как это будет Суперлуние или как называют специалисты – Розовая Луна. Максимальная яркость этого явления ожидается ранним утром 8 апреля, точное время – 05:36 по киевскому времени.

В следующий раз подобное явление можно будет увидеть в апреле 2021 года.

Как отмечают астрологи, полнолуние в апреле произойдет в зодиакальном созвездии Весы, а это значит, что сутки во время полной Луны будут энергетически мощными. В этот день не стоит решать серьезные вопросы на работе, которые связанны с увольнением, переводом или повышением.

Астрологи рекомендуют в этот день отказаться от командировок и дальних поездок, не стоит начинать новые проекты. Все крупные финансовые операции лучше перенести на другой день. 7 и 8 апреля стоит заняться решением домашних дел, а также закрыть старые задачи.

Кроме того, эти дни весьма благоприятны для того, чтобы провести время с близкими людьми, и уделить время детям. Влюбленные и семейные пары смогут в этот день наладить свои отношения, пробудить чувственность и взаимопонимание.

8 апреля – самый мощный энергетический день, который откроет дополнительные возможности для счастья, гармонии и процветания.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что астролог назвал самые сильные знаки Зодиака.