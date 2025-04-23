Суперфуд чи ворог для здоров'я: названо несподівану правду про ріпакову олію

Що відомо

Якщо людина часто вживає в надвисокій кількості саме соняшникову олію, а саме смажить на ній, то це збільшує кількість серцево-судинних хвороб і смертності.

"Олія ріпаку - це цікавий продукт, десь років 20 тому допоміг Європі знизити кількість хвороб серцево-судинної системи", - зазначила експерт.

Ці олії містять трохи інший склад жирних кислот, які не дають такого активного запалення в судинній стінці та зсув по ліпідограмі.

Ріпакова олія може бути корисною за умови помірного споживання. Ось кілька її переваг:

здоровий жировий склад - ріпакова олія містить багато мононенасичених жирів, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL)

- ріпакова олія містить багато мононенасичених жирів, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL) омега-3 жирні кислоти - у ній є альфа-ліноленова кислота (ALA) - рослинна форма омега-3, яка корисна для серцево-судинної системи

- у ній є альфа-ліноленова кислота (ALA) - рослинна форма омега-3, яка корисна для серцево-судинної системи низький вміст насичених жирів - у порівнянні з іншими оліями (наприклад, кокосовою або пальмовою), ріпакова має менше насичених жирів, що робить її кращим вибором для щоденного використання

- у порівнянні з іншими оліями (наприклад, кокосовою або пальмовою), ріпакова має менше насичених жирів, що робить її кращим вибором для щоденного використання вітамін E - антиоксидант, що допомагає захищати клітини від ушкоджень

Важливо вибирати нерафіновану, холодного віджиму олію, якщо використовуєш її для салатів чи готових страв. Для смаження краще підходить рафінована ріпакова олія, бо вона має високий димовий поріг.

Дієтолог додала, що найкращою серед олій є оливкова.

Як вибрати якісну ріпакову олію

Смак і запах

Якісна нерафінована ріпакова олія має легкий горіховий або капустяний запах (не різкий, не прогірклий). Якщо відчувається гіркота або сторонні запахи (металевий, хімічний), олія, швидше за все, неякісна або зіпсована.

Колір

Має бути колір від золотисто-жовтого до бурштинового (для нерафінованої). Занадто темна або мутна олія може свідчити про погану фільтрацію або псування.

Склад і маркування

Шукайте позначки: "не містить трансжирів", "без ГМО", "перший холодний віджим". У складі не повинно бути нічого, крім 100% ріпакової олії.

Упаковка

Краще скляна темна пляшка - вона захищає від світла. Якщо пластиковий контейнер - переконайтесь, що це харчовий пластик (маркування PET, HDPE).