Сумская вынуждена содержать 38-летнюю дочь: "она не работает, просто живет на свете"

Фото: Наталья Сумская в молодости (facebook.com/Наталія Сумська)

Как известно, первым мужем Натальи Сумской был кинооператор Игорь Мамаев.

"Я снималась в киноленте в городе Орел. И нас познакомили, и фактически сосватали. И я по юности думала, наши все коллеги девочки уже поженились, вышли замуж, а я только одна. Я так думала: "ну что же такое?", - рассказала Наталья.

Игорь и Наталья поженились. У пары родилась дочь Дарья. Их брак длился 7 лет. А потом Наталья собрала вещи, дочку и ушла. А Игорь, хотя и женился на другой, во всех своих интервью именно Наталью вспоминал как самую большую свою любовь.

"Наверное, мы не были той парой, которые судьбой подарены друг другу. Не во всем меня понимал, какие-то потребности для меня, как для актрисы. Там была мечта моя сняться в фильме про артилеристку. Снимали даже в деревне у моей бабушки, Ольги Яковлевны, в Киевской области. Люди выносили все свои пожитки, предоставляли свой двор для съемок. И они с коллегой даже не сделали мне кинопробы. Я горела этим, я мечтала сняться в этой роли. А я так была для домашнего очага. Это приоритет, другие взгляды у людей на половину свою, супругу. Я уверена, если ты любишь человека, ты делаешь для него все, чтобы быть для него полезным. Чтобы эта любовь подогревалась всю свою жизнь", - говорит актриса.

Фото: Наталья Сумская (facebook.com/Наталія Сумська)

Сумская не скрывает: тогда выбрала профессию. И лишь благодаря ей встретила любовь всей своей жизни, так она называет своего второго мужа, актера Анатолия Хостикоева. Они поженились и у них родился сын. Но если о сыне Сумская рассказывает с нежностью, то тема дочери ей болит. Наталья признается, как только Дарье исполнилось 17, и она поступила в эстрадно-цирковой колледж, пришлось купить ей отдельное жилье.

"Потому что все-таки надо жить врозь. Тогда сохраняются отношения дольше. Сейчас жаль только об одном, что она оставила работу, оставила свой ансамбль пограничных войск, в котором она проработала лет 6, кажется, и была просто жемчужиной в этом коллективе. И я всячески помогала и шила ей костюмы, доставала другие наряды, чтобы она каждый раз могла спеть в новом. Она была просто замечательная, роскошная, красивая, пела, все таланты у девушки были, она как бы создана для этого. Ну, человек сам выбирает свой путь. Она решила отойти, когда она вышла замуж", - говорит Сумская.

Но уже три года как Дарья вдова. Ее муж - музыкант Юрий Трохименко - умер. А все хлопоты по содержанию 11-летней внучки и 38-летней дочери легли на плечи Сумской.

"Сейчас я полностью занимаюсь дочерью и внучкой, и все проблемы должна решать я. Она не работает. Просто есть на свете. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, ожидавшего, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то, что позовут его снимать и т.д. В этом мы расходились. Я совершенно другой человек. Я работаю, предлагают или нет. Куда зовут - туда иду. Всякая работа мне полезна, всякая приятна", - рассказала Сумская.