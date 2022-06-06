Сумская разнесла родственников из РФ, пока ее дочь остается в Москве

Известная украинская актриса Ольга Сумская весьма жестко высказалась о своих родственниках в РФ и назвала их "зомбированными", а также призвала бойкотировать российскую культуру во всем мире.

Сумская рассказала, что прекратила общение с родными, которые живут в России, поскольку их мозги промыты пропагандой и они пишут ей абсурдные вещи.

"Когда нам пишут и говорят, что "вы сами себя бомбите", я не могу. Я перестала отвечать этим зомбированным людям, которые так пишут. И среди них есть даже близкие люди, потому что у нас есть там родственники. И когда я слышу, что кто-то так говорит, я просто прекращаю общаться. Весь мир должен дать сегодня отпор этим рашистам. Иначе нельзя", - поделилась звезда.

Артистка считает, что всемирный бойкот российской культуры, возможно, поможет хоть немного улучшить ситуацию и помочь людям увидеть правду.

"А как иначе что-то доказать миллионам зомбированных людей? Они зомбированы, потому что смотрят то, что им показывают. Конечно, есть люди, которые все понимают, и их немало. Они мне пишут: "Оленька, мы вас поддерживаем, но не можем выйти, потому что это сразу увольнение с работы, а то и тюрьма". Там страшные вещи происходят. Всемирный бойкот, так или иначе, должен был случиться. Возможно, бойкотом мы дадим понять этим зомби, что происходит в нашей стране", - сказала Сумская.

Отметим, что Ольга не уточняла, каким именно родственников имеет в виду - при этом ее старшая дочь Антонина Паперная живет в Москве и не уехала оттуда после нападения России на Украину. Девушка также актриса, она замужем за звездой российских сериалов Владимиром Яглычем и растит с ним двоих детей.