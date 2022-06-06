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Сумська рознесла родичів з РФ, поки її дочка залишається в Москві

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Понеділок 06 червня 2022 15:33
Сумська рознесла родичів з РФ, поки її дочка залишається в Москві Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Марина Настевич

Відома українська актриса Ольга Сумська вельми жорстко висловилася про своїх родичів в РФ і назвала їх "зомбованими", а також закликала бойкотувати російську культуру в усьому світі.

Про це вона заявила в ефірі запорізького телеканалу TV5.

Сумська розповіла, що припинила спілкування з рідними, які живуть в Росії, оскільки їх мізки промиті пропагандою і вони пишуть їй абсурдні речі.

"Коли нам пишуть і кажуть, що "ви самі себе бомбите", я не можу. Я перестала відповідати цим зомбованим людям, які так пишуть. І серед них є навіть близькі люди, тому що у нас є там родичі. І коли я чую, що хтось так говорить, я просто припиняю спілкуватися. Весь світ повинен дати сьогодні відсіч цим рашистам. Інакше не можна", - поділилася зірка.

Артистка вважає, що всесвітній бойкот російської культури, можливо, допоможе хоч трохи поліпшити ситуацію і допомогти людям побачити правду.

"А як інакше щось довести мільйонам зомбованих людей? Вони зомбовані, тому що дивляться те, що їм показують. Звичайно, є люди, які все розуміють, і їх чимало. Вони мені пишуть: "Оленька, ми вас підтримуємо, але не можемо вийти, тому що це відразу звільнення з роботи, а то і в'язниця". Там страшні речі відбуваються. Всесвітній бойкот, так чи інакше, повинен був статися. Можливо, бойкотом ми дамо зрозуміти цим зомбі, що відбувається в нашій країні", - сказала Сумська.

Відзначимо, що Ольга не уточнювала, яких саме родичів має на увазі - при цьому її старша дочка Антоніна Паперна живе в Москві і не поїхала звідти після нападу Росії на Україну. Дівчина також актриса, вона одружена з зіркою російських серіалів Володимиром Ягличем і ростить з ним двох дітей.

Раніше Сумська говорила в інтерв'ю, що Тоня залишилася в Росії, тому що зараз в декреті і не може кинути свій будинок. При цьому, за її словами, дівчина сильно переживає через війну в Україні.

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Ольга Сумська
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