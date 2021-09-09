Сумская рассказала о "неадеквате", который ее преследовал: писал дочери и караулил возле дома

Актриса прошла на проект в роли звездного эксперта где обсуждали преследователя девочки из Запорожской области, которой угрожает взрослый мужчина. Сумская объяснила, что социальные сети могут быть очень опасными, ведь существует много "неадекватів".

Какая ситуация произошла со звездой

Также она поделилась своей историей, как когда-то страдала от преследования. Звезде в социальных сетях писал "неадекват", он приглашал ее в гости и признавался в симпатии. Сумская говорит, что мужчина был вежливым, однако актриса заподозрила опасность, когда он начал писать не только ей, но и младшей дочери.

Кроме того, "неадекват" настойчиво караулил возле дома Ольги Сумской. Однажды у подъезда она увидела мужчину, который подошел к ней и представился. Тогда она поняла, что это настойчивый фанат и ей очень стало страшно.

Вся эта ситуация очень жуткая, ведь мужчина писал ей, ее дочери и узнал адрес актрисы.

Сумская от "неадеквата" к счастью не пострадала. Актриса не стала рассказывать, чем закончилась история с преследованием, однако отметила, как важно беречь себя и своих детей от странных и навязчивых фанатов в социальных сетях.