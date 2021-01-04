ЧП в Антарктиде: украинские полярники говорят, такого еще не было (фото)

В Антарктиде вблизи украинской станции "Академик Вернадский" раскололся ледник. Наши полярники говорят, что раскола такого масштаба на их памяти еще не было.

Неприятность произошла с ледником Woozle Hill, сообщается на странице Facebook Национального антарктического научного центра. Ученые опубликовали фото "до" и "после" и показали на фото, где произошел разлом.

Причем в высоту отколовшаяся часть ледника равняется семиэтажному дому.

"Опытные полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина - 5 м", - говорится в сообщении.

В Антарктиде откололся ледник (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники также добавили, что трещина на месте скола образовалась очень давно.

"Наши ученые постоянно наблюдали за ледником. Изучение естественной льда в Антарктиде - один из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как изменяются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное", - добавили ученые.

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