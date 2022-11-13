Сумбурний та насичений тиждень: що чекає на всі знаки Зодіаку з 14 по 20 листопада

Овен

Друга половина тижня може стати сумбурною. Залишатися продуктивними допоможе позитивний настрій щоранку. Найближчого тижня у житті Овнів може статися багато цікавих, важливих, а також не найприємніших речей.

Якоїсь миті відвідає ілюзія незворотності того, що відбувається, але насправді це буде страх перед майбутнім. Не допускайте негативних думок.

Телець

Навчіться довіряти внутрішньому голосу. З 16 листопада Венера ослабне і варто бути особливо уважними. Меркурій сприятиме успіху Тельців у багатьох напрямках.

Якщо хтось опинився без покарання за образу - не варто мститися чи повчати. Сфокусуйтеся на своєму житті та не добивайтеся у таких ситуаціях справедливості. Це буде зайвою тратою сил та часу.

Близнюки

Якщо ви нещодавно комусь перейшли дорогу, то будьте уважнішими найближчими днями - вам можуть це так просто не залишити. Не виключено, що недоброзичливці чекають на зручний час для помсти.

У другій половині тижня приділіть більше часу творчим заняттям – почитайте книгу, відвідайте музей чи виставку, перегляньте цікавий фільм.

Рак

Найближчого тижня Раки зможуть залучити до свого життя необхідні речі, події та людей. Є шанс отримати те, що давно мріялося. З 16 листопада можливий "відкат" – є ризик щось втратити.

Будьте уважнішими, не ризикуйте і це дозволить закріпити успіх. Якщо щось не виходить – змініть тактику, подивіться на ситуацію під іншим кутом.

Лев

Вам знадобляться найближчими днями всі сили та енергія. Астрологи радять набратися терпіння, оскільки 16 та 17 листопада можуть відбуватися не найприємніші речі. У роботі та особистих стосунках не варто включати раціоналізм.

Ризик зараз може призвести до сумного результату. Постарайтеся зберегти сміливість, працьовитість та відповідальність – у всіх сферах.

Діва

Якщо ви застрягли в глухому куті та не знаєте, що вам робити далі, настає важливий час - ви знайдете впевненість у собі та зрозумієте, в якому напрямку вам йти. Ви зможете розставити пріоритети та зрозуміти своє місце у житті.

Всі необхідні механізми будуть запущені, Дівам лише потрібно повірити в себе і не припиняти рух до своєї мети.

Терези

З 16 листопада на Терези чекає непростий період. Нові ідеї з'являтимуться, і вони будуть життєздатними та цікавими. Але чарівність і привабливість тимчасово постраждають.

Намагайтеся зосередитися на важливих справах по дому, позбутися боргів, виконати всі обіцянки.

Скорпіон

Цього тижня Скорпіони часто чинитимуть типові для себе помилки. Для них перехід Венери стане болючим. Обійти серйозні проблеми вони зможуть.

У середині тижня можливе відчуття дежавю – начебто все це вже відбувалося. Не хвилюйтеся, це відчуття не провісник неприємностей.

Стрілець

Зіркові світила можуть відкрити Стрільцям цього тижня майбутнє. Це можуть бути пророчі сни, загострення інтуїції, передбачення подій. І все це буде дуже точним.

Досягти успіху допоможе наполегливість, а ще – впевненість та підвищена працездатність. Якщо хочете налагодити особисті стосунки – практикуйте відкритість.

Козеріг

Зірки допоможуть Козерогам вирішити кармічні завдання. Наприкінці тижня вони зрозуміють, що розв'язання всіх проблем було на поверхні чи надто очевидним. З деякими зусиллями вдасться досягти необхідних цілей.

З'явиться передчуття чогось важливого у житті, і це викличе дисонанс та душевний хаос. Не бійтеся цього стану, тому що потік думок приносить і осяяння.

Водолій

Цього тижня Водолії зможуть отримати відповіді на питання про життя, долю, майбутнє та минуле. Незвичайний і норовливий характер може злякати нових людей.

Якщо ви втомилися від постійних нападок ворогів, від баталій з недоброзичливцями – викиньте білий прапор та спробуйте домовитись.

Риби

На найближчому тижні Риби почнуть замислюватися про те, де і як знайти щастя. І відповідь вони матимуть дуже швидко. У боротьбі за своє щастя всі засоби хороші - дійте сміливо та рішуче.

Усі негаразди швидко вичерпаються. Після 16 листопада енергетика трохи ослабне, але успіх не відвернеться.