Сумасшедший дом: украинский канал снова оконфузился из-за Зеленского

Украинский телеканал оконфузился (коллаж: РБК-Украина)

Обращение Владимира Зеленского относительно ситуации с коронавирусом в Украине снова попало в скандал

Коронавирус в Украине стал причиной того, что Владимир Зеленский ежедневно обращается к гражданам страны с информацией об эпидемии. Транслируются его обращения по главным каналам, а также в социальных сетях. Украинский телеканал ICTV снова попал в скандал из-за появления несоответствующих титров на экране. На этот раз телеканал назвал обращение президента "Сумасшедшим домом".

Телеканал ICTV снова ошибся с титром во время трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского – теперь обращение главы государства подписали титром "Х/ф "Сумасшедший дом". Об этом рассказал у себя на канале в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Предположительно, причиной конфуза стало то, что режиссеры не успели сменить титр на экране, когда включили обращение президента в то время, как в сети вещания был заявлен художественный фильм.

"На ICTV опять обращение президента с намеком. Сумасшедший дом какой-то", - прокомментировал конфуз депутат.

Украинский канал опозорился с обращением Зеленского (фото: Telegram)

Напомним, что ранее во время серьезной речи президента на телеканале ICTV стали появляться странные титры, похожие на текстовую озвучку сериала.

"Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете…", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано, чому не від руки", "Крістіане, принеси драбину!", "Ворсинки від мотузки спрямовані вгору", - такие субтитры были наложены на обращение Зеленского.

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