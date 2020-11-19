Під Сумами жінка з підозрою на COVID-19 померла перед входом в лікарню

У Сумській області хвора жінка померла біля входу в лікарню (Колаж РБК-Україна)

Хворій зробили тест, але стан погіршувався і вона сама поїхала в лікарню

У Сумській області біля входу в лікарню померла жінка з підозрою на коронавірус. Відомо, що жінка лікувалася вдома, під наглядом сімейного лікаря.

Трагедія сталася в середу, 18 листопада, близько 14:00. Біля входу в путивльську лікарню виявили жінку 1957 року народження. Деталі повідомили на місцевому ресурсі "Путивльські відомості".

"18 листопада, приблизно о 14:00 на території лікарні впала і померла пацієнтка 1957 року народження, яка до цього лікувалася у приватного сімейного лікаря", - сказано в повідомленні.

Як розповіла директор КНП "Путивльська ЦРЛ" Світлана Семененко, у загиблої була декларація з приватним сімейним лікарем, і вона проходила лікування вдома. Тиждень тому лікар відправив жінку на рентген, який показав наявність бронхіту.

"Можливо, клінічно, пневмонія була, але не рентгенологічно", - додала фахівець і зазначила, що сімейний лікар напередодні обдзвонила всі медичні установи, які лікують пацієнтів з COVID-19 у пошуках місця для своєї хворої, але місця не знайшлося.

У загиблої жінки взяли мазок на коронавірус ще в понеділок, але результатів до четверга так і не було. Як додали в коментарях місцеві жителі, у жінки сатурація впала до 60, їй дали направлення на госпіталізацію, і вона самостійно поїхала в лікарню.

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Черкасах ситуація з COVID-19 в лікарнях критична – не вистачає місць, кисню і медиків.

А також ми розповідали про те, що на Волині чоловікові приписали коронавірус і поховали в мішку.