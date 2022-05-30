Сухой корм для котов Optimeal Beauty: обзор на холистик рационы известного украинского бренда

Еще недавно корм для кошек сухой класса холистик поставлялся в Украину из США, Канады, Европы. Но в начале 2022 года на рынке появилась продукция украинского производства – Optimeal Beauty.

Если раньше под брендом Оптимил для котов выпускались только корма супер-премиум, то теперь ассортимент расширился, производитель наладил производство продукции с составом, который соответствует классу холистик. Всего в линейку Optimeal Beauty для котов входит по 3 сухих и влажных рациона – Podium, Harmony и Fitness.

Еще недавно корм для кошек сухой класса холистик поставлялся в Украину из США, Канады, Европы. Но в начале 2022 года на рынке появилась продукция украинского производства – Optimeal Beauty.

Если раньше под брендом Оптимил для котов выпускались только корма супер-премиум, то теперь ассортимент расширился, производитель наладил производство продукции с составом, который соответствует классу холистик. Всего в линейку Optimeal Beauty для котов входит по 3 сухих и влажных рациона – Podium, Harmony и Fitness.

Состав сухого корма для котов Optimeal Beauty

Рационы Optimeal Beauty изготавливаются из наиболее полезных для кошки продуктов, поддерживают функционирование всех систем организма, здоровье всех органов, красоту шерсти и отличное настроение. Именно в такой целостной, всеобъемлющей заботе заключается холистический подход к питанию.

Корма изготавливаются из отборного сырья. Источником животных белков служат дорогие сорта рыбы и морепродуктов, источником растительных белков и углеводов – ценные зерновые и бобовые культуры, которые хорошо усваиваются большинством кошек.

Ни один сухой корм для кошек Optimeal Beauty не содержит:

курятины, говядины, свинины и других сортов мяса или птицы;

молочных продуктов;

яиц;

пшеницы, кукурузы, сои, картофеля, батата;

искусственных консервантов и красителей.

Ряд ингредиентов входит в состав всех сухих рационов. Это:

рыбный протеин, дегидрированный (32-34% из лосося и 6-7% из сельди) и гидролизованный (2,8%);

лосось и атлантическая сельдь (по 2,5%), мидии (2%), креветки и криль (по 1%). Мидии и креветки добавляются цельными, из криля получают дегидрированный протеин;

куриный жир, масло лосося;

яблочные выжимки (источник клетчатки).

Вместе с тем, у каждого корма Оптимил для котов состав имеет ряд особенностей, это касается растительных продуктов и специальных добавок:

Podium – коричневый рис, сорго, овес, спельта, ячмень, протеин из гороха, масло огуречника, а также уникальная добавка для ухода за зубами Dental pearls, аналогов которой нет ни у одного производителя;

Harmony – коричневый рис, сорго, овес, протеин из гороха, теф, мелисса и ромашка;

Fitness – чечевица, тапиока, горох, нут, тыква, морковь, семена тыквы, DL-метионин, L-карнитин.

Любой сухой корм для кошек Оптимил Бьюти содержит богатый набор витаминов, минералов и комплекс Immunity Support. Это иммуностимуляторы бета-глюканы, пребиотики МОС и ФОС (источник – пивные дрожжи, корень цикория), натуральные антиоксиданты (источник – ягоды черники и клюквы, алоэ вера, экстракт розмарина). Такое сочетание компонентов обеспечивает поддержку местного и общего иммунитета.

Преимущества холистик рационов Optimeal Beauty для котов

Общим преимуществом всех кормов линейки является высокое содержание протеинов из рыбы и морепродуктов. На их долю в разных рационах приходится 81-85%. Особая ценность протеинов такого происхождения заключается в том, что они являются гипоаллергенными, легко усваиваются и полезны не только для мышц, но и для связок, кожи. Рыба и цельные морепродукты также богаты ценными минералами, витаминами, омега-3 кислотами, хондропротекторами для укрепления суставов. Еще одно достоинство – насыщенный, изысканный вкус морского коктейля.

Зерновые, бобовые и тапиока обеспечивают кошек ценными питательными веществами, при этом не содержат высокоаллергенного растительного белка глютена, "быстрых" углеводов, которые вызывают набор веса, могут спровоцировать сахарный диабет. Все рационы холистик обладают достоинствами, присущими продукции Оптимил в целом – отсутствие синтетических добавок, богатый набор функциональных добавок для комплексного укрепления иммунитета.

Каждый сухой корм для котов линейки Optimeal Beauty имеет свои "фишки", дополнительные плюсы, которые обусловлены особенностями состава и отражаются в названии:

Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect вместе с вниманием, лаской, заботой способствует умиротворению возбудимых, раздражительных кошек. Мята и ромашка, которые включены в состав корма, являются мягкими природными успокоительными.

Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care в сочетании с регулярным уходом (вычесывание, купание с правильно подобранными шампунями, визиты к ветеринарному стоматологу) обеспечит превосходный внешний вид:

содержание Омега-6 (источник – масло огуречника) в корме повышено до 5.59%, а Омега-3 (масло лосося) – до 1.13%. Жирные кислоты способствуют здоровью кожи и красоте шерсти;

микрокристаллы Dental pearls при раскусывании гранул эффективно, но бережно очищают зубы от налета. Это инновационная добавка от Optimeal, которая пока не имеет аналогов;

комбинация двух видов гранул (крокет) разной формы также способствует профилактике стоматологических проблем.

Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight & Joints в комплексе с активными играми, физическими нагрузками поможет контролировать вес питомца:

если корма Podium и Harmony имеют формулу 36/17, то в корме Fitness содержание белков увеличено до 37%, а жиров снижено до 11%;

комбинация протеинов животного (рыба, морепродукты) и растительного (бобовые) происхождения обеспечивает организм строительным материалом для наращивания мышц;

их укреплению также способствует аминокислота DL-метионин;

крахмалистый продукт тапиока обеспечивает энергией для подвижных игр;

L-карнитин стимулирует сжигание жиров;

тыква, морковь (клетчатка) обеспечивают чувство насыщения, что удерживает питомца от переедания.

Где купить Optimeal Beauty сухой корм для котов

Купить корм Оптимил для кошек можно в интернет-магазинах. Цена упаковок разного объема:

650 г (только Podium) – 249 грн.;

1,5 кг – 579 грн.;

4 кг – 1323 грн.

Корм для котов Optimeal Beauty: комплексная забота о питомце

Корма холистик считаются лучшим питанием для домашних питомцев, их здоровья и гармоничного развития. Анализ состава кормов Optimeal Beauty для котов позволяет убедиться, что это мнение обосновано. Все рационы линейки отлично сбалансированы и помогают заботиться о телесном здоровье, внутренней гармонии и внешней красоте кошки. В случае необходимости можно легко перейти с одного рациона на другой, чтоб сконцентрироваться на решении наиболее актуальных в данный момент задач.

Например, если питомец перенес стресс, перевести его на корм Harmony, если начал набирать лишний вес – на Fitness, а в преддверии выставки, фотосессии – на Podium. Стоит также отметить, что рационы холистик от известного украинского производителя выгодно отличаются от импортных кормов этого класса более доступной ценой, а по составу даже превосходят некоторые зарубежные аналоги.