Сухий корм для котів Optimeal Beauty: огляд на холістик раціони відомого українського бренду

Ще недавно корм для кішок сухий класу холістик поставлявся в Україну з США, Канади, Європи. Але на початку 2022 року на ринку з'явилася продукція українського виробництва – Optimeal Beauty.

Якщо раніше під брендом Оптиміл для котів випускалися тільки корми супер-преміум, то тепер асортимент розширився, виробник налагодив виробництво продукції зі складом, який відповідає класу холістик. Всього в лінійку Optimeal Beauty для котів входить по 3 сухих і вологих раціони – Podium, Harmony та Fitness.

Склад сухого корму для котів Optimeal Beauty

Раціони Optimeal Beauty виготовляються з найбільш корисних для кішки продуктів, підтримують функціонування всіх систем організму, здоров'я всіх органів, красу шерсті та відмінний настрій. Саме в такій цілісній, всеосяжної турботі полягає холістичний підхід до харчування.

Корми виготовляються з добірної сировини. Джерелом тваринних білків служать дорогі сорти риби та морепродуктів, джерелом рослинних білків і вуглеводів – цінні зернові та бобові культури, які добре засвоюються більшістю кішок.

Жоден сухий корм для кішок Optimeal Beauty не містить:

курятини, яловичини, свинини та інших сортів м'яса або птиці;

молочних продуктів;

яєць;

пшениці, кукурудзи, сої, картоплі, батату;

штучних консервантів і барвників.

Ряд інгредієнтів входить до складу всіх сухих раціонів. Це:

рибний протеїн, дегідрований (32-34% з лосося та 6-7% з оселедця) та гідролізований (2,8%);

лосось і атлантичний оселедець (по 2,5%), мідії (2%), креветки та криль (по 1%). Мідії і креветки додаються цільними, з криля отримують дегідрований протеїн;

курячий жир, масло лосося;

яблучні вичавки (джерело клітковини).

Разом з тим, у кожного корму Оптиміл для котів склад має ряд особливостей, це стосується рослинних продуктів і спеціальних добавок:

Podium – коричневий рис, сорго, овес, спельта, ячмінь, протеїн з гороху, олія огірочника, а також унікальна добавка для догляду за зубами Dental pearls, аналогів якої немає в жодного виробника;

– коричневий рис, сорго, овес, спельта, ячмінь, протеїн з гороху, олія огірочника, а також унікальна добавка для догляду за зубами Dental pearls, аналогів якої немає в жодного виробника; Harmony – коричневий рис, сорго, овес, протеїн з гороху, теф, меліса та ромашка;

– коричневий рис, сорго, овес, протеїн з гороху, теф, меліса та ромашка; Fitness – сочевиця, тапіока, горох, нут, гарбуз, морква, насіння гарбуза, DL-метіонін, L-карнітин.

Будь-який сухий корм для кішок Оптиміл Б'юті містить багатий набір вітамінів, мінералів і комплекс Immunity Support. Це імуностимулятори бета-глюкани, пребіотики МОС і ФОС (джерело – пивні дріжджі, корінь цикорію), натуральні антиоксиданти (джерело – ягоди чорниці та журавлини, алое вера, екстракт розмарину). Таке поєднання компонентів забезпечує підтримку місцевого та загального імунітету.

Переваги холістік раціонів Optimeal Beauty для котів

Загальною перевагою всіх кормів лінійки є високий вміст протеїнів з риби та морепродуктів. На їх частку в різних раціонах припадає 81-85%. Особлива цінність протеїнів такого походження полягає в тому, що вони є гіпоалергенними, легко засвоюються та корисні не тільки для м'язів, але й для зв'язок, шкіри. Риба та цільні морепродукти також багаті та цінні мінерали, вітаміни, омега-3 кислоти, хондропротектори для зміцнення суглобів. Ще одна перевага – насичений, вишуканий смак морського коктейлю.

Зернові, бобові та тапіока забезпечують кішок цінними поживними речовинами, при цьому не містять високоалергенного рослинного білка глютену, «швидких» вуглеводів, які викликають набір ваги, можуть спровокувати цукровий діабет. Усі раціони холістік мають переваги, властиві продукції Оптиміл в цілому – відсутність синтетичних добавок, багатий набір функціональних добавок для комплексного зміцнення імунітету.

Кожен сухий корм для котів лінійки Optimeal Beauty має свої "фішки", додаткові плюси, які обумовлені особливостями складу та відображаються в назві:

Optimeal Beauty Harmony Mild Calming Effect разом з увагою, ласкою, турботою сприяє вмиротворенню збудливих, дратівливих кішок. М'ята та ромашка, які включені до складу корму, є м'якими природними заспокійливими.

Optimeal Beauty Podium Shiny Coat & Dental Care в поєднанні з регулярним доглядом (вичісування, купання з правильно підібраними шампунями, візити до ветеринарного стоматолога) забезпечить чудовий зовнішній вигляд:

вміст Омега-6 (джерело – олія огірочника) в кормі підвищений до 5.59%, а Омега-3 (масло лосося) – до 1.13%. Жирні кислоти сприяють здоров'ю шкіри та красі шерсті;

мікрокристали Dental pearls при розкушуванні гранул ефективно, але дбайливо очищають зуби від нальоту. Це інноваційна добавка від Optimeal, яка поки не має аналогів;

комбінація двох видів гранул (крокет) різної форми також сприяє профілактиці стоматологічних проблем.

Optimeal Beauty Fitness Healthy Weight & Joints в комплексі з активними іграми, фізичними навантаженнями допоможе контролювати вагу вихованця:

якщо корми Podium і Harmony мають формулу 36/17, то в кормі Fitness вміст білків збільшено до 37%, а жирів знижено до 11%;

комбінація протеїнів тваринного (риба, морепродукти) та рослинного (бобові) походження забезпечує організм будівельним матеріалом для нарощування м'язів;

їх зміцненню також сприяє амінокислота DL-метіонін;

крохмалистий продукт тапіока забезпечує енергією для рухливих ігор;

L-карнітин стимулює спалювання жирів;

гарбуз, морква (клітковина) забезпечують відчуття насичення, що утримує вихованця від переїдання.

Де купити Optimeal Beauty сухий корм для котів

Купити корм Оптиміл для кішок можна в інтернет-магазинах. Ціна упаковок різного об'єму:

650 г (тільки Podium) – 249 грн;

1,5 кг – 579 грн;

4 кг – 1323 грн.

Корм для котів Optimeal Beauty: комплексна турбота про вихованця

Корми холістик вважаються найкращим харчуванням для домашніх вихованців, їх здоров'я та гармонійного розвитку. Аналіз складу кормів Optimeal Beauty для котів дозволяє переконатися, що ця думка обґрунтована. Всі раціони лінійки відмінно збалансовані та допомагають піклуватися про тілесне здоров'я, внутрішню гармонію та зовнішню красу кішки. У разі необхідності можна легко перейти з одного раціону на інший, щоб сконцентруватися на вирішенні найбільш актуальних наразі завдань.

Наприклад, якщо вихованець переніс стрес, перевести його на корм Harmony, якщо почав набирати зайву вагу – на Fitness, а напередодні виставки, фотосесії – на Podium. Варто також відзначити, що раціони холістік від відомого українського виробника вигідно відрізняються від імпортних кормів цього класу більш доступною ціною, а за складом навіть перевершують деякі зарубіжні аналоги.