Суханов зачитав на відео твір 14-річного переможця конкурсу есе від Фонду Ахметова

"Ми сиділи в погребі, і я з усіх сил робив вигляд, що мені не страшно. Але батьки бачили в моїх очах жах. Вони хотіли мене захистити від цієї страшної навали ворога, і не знали, що цей день розтягнеться на роки", - розповідає про початок війни підліток.

Свого часу він мріяв про подорожі Україною. Мрія збулася, але ж не так, як хотілося. Ця поїздка була у суцільній темряві і в нікуди. У пеклі обстрілів тим часом залишалися дорогі йому люди і його дім.

Тимур повернувся додому через кілька місяців, і це був один із найбільших очікуваних і бажаних моментів життя. Йому хотілося обійняти стіни дому й подякувати йому, що вистояв, чекав і дочекався. Утім, війна триває і доводиться вчитися жити в цих умовах.

"Як було - вже не буде. Навіть моїй чарівниці-прабабусі несила повернути все, як було… Але крок за кроком моє рідне місто відроджується. Адже найбільший його скарб - це люди, харків’яни. І один із них - я", - переконаний він.

Понад 4 тисячі творчих робіт від дітей з усієї країни отримав музей "Голоси мирних" в рамках конкурсу. Музей збирає та зберігає історії українців про пережите під час війни. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій, серед них - багато дитячих та підліткових.