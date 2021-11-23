Судью Днепра будут судить за получение взятки: документ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 49000.com.ua .

Напомним, Богун - судья, которая наложила арест на билборды скандального днепровского депутата Загида Краснова. Речь идет о рекламных площадках, которые городская ТБЧС признала аварийными и впоследствии коммунальные службы их снесли. В попытках защитить борды подставное лицо Краснова Сергей Янович подал иск на арест плоскостей и Богун его удовлетворила. Позже апелляционный суд признал это решение неправомерным.

Также в июле 2018 года Оксана Богун избила и выгнала шестилетнего ребенка, за которым ее попросили присмотреть. Однако служительница Фемиды понесла лишь административную ответственность. Более того, Богун продолжает вершить правосудие в АНД-суде.