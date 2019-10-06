Судья не мог сдержать слез: тяжелобольную девочку с Донбасса удочерила американская семья

10-летняя девочка Люда из Донецка, от которой при рождении отказалась мать, обрела родителей. Малышке при рождении поставили много диагнозов гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге), пиелонефрит, синдром Киари (аномалия развития головного мозга). Шансы ребенка были невысокими, но она перенесла много операций, реабилитацию и ее история не оставила равнодушным женщину Кристину, которая замужем за американцем. Об этом сообщают "Факты".

Маленькую Люду эвакуировали из донецкого детдома и ей в жизни очень помогла 69-летняя Валентина Марцегора, которая стала для ребенка "бабушкой". Женщина увидела малышку в больнице, где ей делали операцию. Глаза ребенка проникли в самую душу женщины, они были похожи на глаза ее сына. Она научила девочку есть из ложки, и самое главное - разговаривать.

Фото: Людочка счастлива в новой семье (fakty.ua)

"Ее состояние улучшалось, и я начала с ней заниматься. Учила говорить, все время с ней общалась. Несмотря на все диагнозы, Людочка оказалась очень сообразительной, буквально на лету все схватывала. Стало понятно, что она толком не разговаривала только потому, что в доме ребенка с ней никто не занимался. Я учила ее элементарным вещам. Например, держать ложку. Помню, как впервые попробовала покормить ее с ложки. Она так испугалась и закричала! Потому что до этого девочку кормили только через трубочку. Когда после больницы мы пришли в детдом и Людочка громко сказала: "Всем привет!" — сотрудники детдома были в шоке. Все были уверены, что ребенок никогда не будет говорить", - рассказала Валентина Марцегора.

Валентина практически жила с ребенком в детдоме, уходила только на ночь. Научила ее читать и писать, познакомилась с волонтерами, которые сыграли большую роль в жизни девочки.

Фото: Людочка с новой семьей и "бабушкой" (fakty.ua)

Сюжет о Людочке показали по телевидению, ее историей заинтересовались иностранцы и вскоре ее судьба полностью изменилась.

"Среди тех, кто откликнулся, была и Кристина. Сама она родом из России, но уже больше двадцати лет живет с мужем в Калифорнии. Кристина массажист, много знает о реабилитации и знакома с такими диагнозами, как у нашей Людочки. Из разговора с этой женщиной я узнала, что они с мужем верующие люди и действительно хотят помочь ребенку. С тех пор, по словам Кристины, Люда не выходила у них из головы. Позже Кристина рассказала, что накануне ей приснился пророческий сон. Она увидела в облаках девочку на коляске. И, посмотрев передачу, поняла, что это был знак свыше",- рассказала волонтер Яна Собко.

Процесс удочерения Люды занял почти два года. И стоил 30 тысяч долларов.

"В общей сложности, не считая перелетов, 30 тысяч долларов. Для обычной американской семьи — большие деньги", - рассказала волонтер.

Девочка сразу назвала Кристину мамой. Теперь девочку зовут не Люда, а Милана. Ее мама Кристина каждый день публикует в соцсетях видео с успехами дочки.

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"Когда необходимая сумма была собрана и Кристина получила в Штатах разрешение на удочерение, мы рассказали об этом и самой Людочке. Вместе с Валентиной Николаевной сообщили малышке, что скоро за ней приедут мама и папа. Люда очень удивилась. Стала спрашивать, какие они. Мы показали фотографии. Позже, когда Кристина с Кендаллом приехали и Кристина спросила у Люды: "Ты знаешь, кто я?" — девочка сразу ответила: "Да. Мама". Я не была на суде, где решался вопрос о ее усыновлении. Но мне рассказывали, что, когда говорила Людочка, плакал даже судья", - вспоминает волонтер.