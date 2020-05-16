Судьба сделает крутой поворот: кто из знаков Зодиака поменяет свою жизнь в конце мая

Гороскоп на май 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, кого ждут кардинальные изменения до конца весны

Гороскоп на май 2020 года сулит спокойный и позитивный период для большинства знаков зодиакального созвездия. Месяц будет насыщенным и возможно проблемы с финансами, но астрологи утверждают, что все будет решаться быстро и легко.

Астрологи рассказали, для кого конец мая станет судьбоносным периодом и назвали знаки Зодиака, которые изменят свою жизнь этой весной.

Телец

Последняя декада мая для Тельца станет благоприятной и удачной. Представителей этого знака Зодиака ждет череда приятных и интересных событий и изменений. Силы и энергия будут прибывать, а дела пойдут в гору. Возможно шикарное предложение о работе, от которого не стоит отказываться. Звезды сулят продвижение по карьерной лестнице и улучшение материального положения. Будьте готовы к кардинальным изменениям в жизни.

Рак

Май для Раков станет месяцем радикальных изменений. Вам придется отказаться от многого, к чему вы привыкли, так как ваш уровень жизни значительно поднимется вверх. Возможны страхи перед входом в новый этап жизни, но в результате вы обнаружите, что достигли желаемого. Возможны сильные стрессы и даже потеря чего-то очень ценного, но это необходимая утрата. Сложная ситуация вас закалит и поможет стать сильнее.

Козерог

Ваша неутомимость во время карантина и желание развиваться сыграет в конце мая хорошую службу. Открытие собственного бизнеса или значительное расширение уже действующего – вот что сулят вам звезды в конце месяца. Последние дни мая принесут Козерогам встречу, которая кардинально перевернет весь мир. Возможно этот человек станет наставником и учителем, который научит совершенно иначе относиться к работе и поможет в короткие сроки продвинуться вперед.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет невероятное счастье в мае 2020 года.

Автор: Ирина Мельник