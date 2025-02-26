Сучасний фермерський ринок як в Барселоні та Лісабоні: як може змінитись Житній

У Києві провели презентацію проекту розвитку Житнього ринку. Ринок планують перетворити на культурний і гастрономічний центр міста, зберігши його архітектурну автентичність і основну функцію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на організаторів заходу.

За проектом, Житній має перетворитись на сучасний фермерський ринок з українськими продуктами та культурним центром.

Концепцію оновлення Житнього підготували міжнародне консалтингове агентство Colliers, яке спеціалізується на комерційній нерухомості, й провідне українське архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development.

В інтер'єрі нового Житнього планують поєднати сучасне оздоблення з атмосферою крафту.

Архітектурний проєкт розробляв CEO AVR Development Юліан Чаплінський – архітектор, урбаніст, екс-керівник управління архітектури Львівської міськради та екс-заступник міністра розвитку громад і територій.

Він наголосив на тому, що проєкт передбачає проведення капітального ремонту зі збереженням архітектурно-планувальних рішень та удосконаленням доступності ринку.

"Ми дотримуємося високих стандартів. Інклюзивність, конструктивна та інженерна безпека - все це перевірятимуть експертні комісії перед тим, як новий ринок піде в експлуатацію", - зазначив Юліан Чаплінський.

За його словами, простір навколо ринку також зроблять зручнішим для киян. На вулиці Верхній Вал буде автобусна зупинка, з'являться велодоріжки. Там, де зараз стихійна парковка, створять пішохідну зону з місцями для сидіння. Додадуть також інклюзивні входи з ліфтами для маломобільних груп населення.

За розрахунками, після реконструкції Житній відвідуватимуть 5-10 тисяч людей щодня. CEO Inzhur Андрей Журжий додав, що для відбудови Житнього потрібно щонайменше 700 млн грн інвестицій.