Стыдно смотреть в глаза: на Х-факторе произошел казус на вручении Народной премии

На шоу Х-фактор 10 сезон в прямом эфире произошел казус - после объявления 15 декабря результатов голосования "Народная премия" в номинации "Любимый коллектив" за все сезоны существования вокального конкурса победителем признана группа Yurcash, однако получить награду на сцене музыканты не смогли - их просто не было в зале. Ведущая заявила, что кубок передадут рокерам, тренером которых был Андрей Данилко.

Отметим, что "Юркеш" еще в 2017 году на Х-факторе "взорвали" шоу своим выступлением, и тогда организаторы пообещали музыкантам снять клип. Но этого так и не произошло.

"Ну мы не "Хатико", чтобы этого верно ждать, потому что все было ясно тогда... Все равно у всех теплилась маленькая искра надежды, что слова в наше время имеют силу", - говорится в сообщении на Facebook-странице коллектива.

"Юркеш" горячо поблагодарили украинцев за их поддержку и голоса тогда и сейчас. При этом возмущаются решением организаторов шоу не приглашать победителей на эфир.

"Кубки сейчас передают не руки в руки, не в эфирах, потому что стыдно смотреть в глаза за невыполненные публичные обещания", - говорится в публикации.

Также рокеры призвали своих поклонников устроить флешмоб в сети, чтобы напомнить об обещаном клипе.

"Вместе - мы сила! Рок не ржавеет! Вводим хэштег # стб_де_клип_юркеш!!!" - написали музыканты.

Видео: Х-фактор 10 сезон - группу "Юркеш" не пригласили на шоу за кубком "Любимый коллектив"

Пользователи сети поддерживают "Юркеш" и также раскритиковали действия организаторов шоу.

Не пригласить победителей на вручении - это позор организаторам... Юркеш лучшие! Народ знает! Организаторам - позор.

Кубок - это заслуженно и круто. И стоит вручать его по-человечески, на сцене. Потому ребята эту сцену сделали интересной для тысяч зрителей, которые раньше то Х-фактор вообще не смотрели. И так, как они зажигали и разрывали, как бунтовали и дурачились - так больше никто не смог. И не сможет. Поздравляем еще раз с заслуженной наградой. Но все-таки интересно, # стб_де_клип_юркеш? Может время выполнять обещания?

Супер! Я поздравляю Юркеш! Очень рада за них!

А ведь Юркеш и в этом году... бросил таракана СТБ в суп - я уверен, что они планировали более замысловатую церемонию, чем "переслать приз по почте" - и вот пришлось на ходу переигрывать...

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