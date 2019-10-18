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Студентки-живодерки утопили котят: скандал получил неожиданное продолжение

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 09:49
Студентки-живодерки утопили котят: скандал получил неожиданное продолжение
В Сумах студентки выбросили котят в колодец (Коллаж РБК-Украина)

Студентки из Сум, которые издевались над животными, могут избежать наказания

В Сумах две студентки утопили котят в глубоком колодце и засняли весь процесс на видео, который очень быстро распространили в социальных сетях. Поведение девушек вызвало большое возмущение у общественности и их личности быстро идентифицировали по видео. Детали сообщает ТСН.

На видео видно, как одна из девушек сначала целует котенка, а потом бросает его в колодец. Вторая девушка проделывает тоже самое со вторым котенком. Пользователи социальной сети назвали этот акт живодерства "Поцелуй смерти".

У девушек потребовали объяснения, зачем они совершили такое преступление, на что они ответили, что это родители сказали им избавиться от котят, а именно – убить. В полиции студентки не смогли вразумительно объяснить, зачем они выбросили котят в колодец.

История получила широкую огласку и под стенами учебного заведения, где они учатся, собрались жители Сум с плакатами. Пришли волонтеры, зооволонтеры и другие неравнодушные граждане.

Преподавателей начали винить в том, что произошло, мол, недосмотрели за подростками. Те, в свою очередь, оправдываются, что девушки к ним пришли только в сентябре.

"Они пришли к нам с положительными характеристиками, абсолютно положительными. За срок обучения, а это полтора месяца, они не проявляли себя с жестокой стороны", - сообщила заместитель директора Виктория Ткаченко.

Выяснилась еще одна деталь – видео, которое попало в соцсети, было снято еще неделю назад в селе. Девушки приехали к тете, и котята, которых выбросили в колодец – принадлежали ей. Сейчас дом закрыт, женщина уехала, а местные жители волнуются, так как животные могли нанести вред экологии и требуют почистить все колодцы в селе.

Полиция открыла уголовное производство по статье об издевательствах над животными, и санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы, однако студентки скорее всего смогут избежать сурового наказания.

"По этой статье ответственность предусмотрена для лиц, которым исполнилось 16 лет. Обеим девушкам по 15. Поэтому максимально, что могут к ним применить – это меры воспитательного воздействия либо помещение в соответствующее учреждение", - объяснил юрист Виктор Зацепин.

В Сумах две студентки выбросили в колодец котят (Видео: YouTube/ТСН)

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