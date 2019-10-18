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Студентки-живодерки втопили кошенят: скандал отримав несподіване продовження

STYLERЖиття    18.10.2019 - 09:49
Студентки-живодерки втопили кошенят: скандал отримав несподіване продовження
У Сумах студентки викинули кошенят в колодязь (Колаж РБК-Україна)

Студентки з Сум, які знущалися над тваринами, можуть уникнути покарання

У Сумах дві студентки втопили кошенят в глибокому колодязі і зняли весь процес на відео, який дуже швидко поширили в соціальних мережах. Поведінка дівчат викликала велике обурення у громадськості і їх особистості швидко ідентифікували по відео. Деталі повідомляє ТСН.

На відео видно, як одна з дівчат спочатку цілує кошеня, а потім кидає його в колодязь. Друга дівчина робить теж саме з другим кошеням. Користувачі соціальної мережі назвали цей акт живодерства "Поцілунок смерті".

У дівчат зажадали пояснення, навіщо вони вчинили такий злочин, на що вони відповіли, що це батьки сказали їм позбутися кошенят, а саме – вбити. У поліції студентки не змогли зрозуміло пояснити, навіщо вони викинули кошенят в колодязь.

Історія отримала широкий розголос і під стінами навчального закладу, де вони навчаються, зібралися жителі Сум з плакатами. Прийшли волонтери, зооволонтери та інші небайдужі громадяни.

Викладачів почали звинувачувати в тому, що сталося, мовляв, недогледіли за підлітками. Ті, у свою чергу, виправдовуються, що дівчата до них прийшли лише в вересні.

"Вони прийшли до нас з позитивними характеристиками, абсолютно позитивними. За термін навчання, а це півтора місяці, вони не проявляли себе з жорстокої сторони", - повідомила заступник директора Вікторія Ткаченко.

З'ясувалася ще одна деталь – відео, яке потрапило в соцмережі, було знято ще тиждень тому в селі. Дівчата приїхали до тітки, і кошенята, яких викинули в колодязь – належали їй. Зараз будинок закритий, жінка поїхала, а місцеві жителі хвилюються, так як тварини могли завдати шкоди екології і вимагають почистити всі колодязі в селі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про знущання над тваринами, і санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, проте студентки швидше за все зможуть уникнути суворого покарання.

"За цією статтею передбачена відповідальність для осіб, яким виповнилося 16 років. Обом дівчатам по 15. Тому максимально, що можуть застосувати до них – це заходи виховного впливу або відправлення у відповідну установу", - пояснив юрист Віктор Зацепін.

В Сумах дві студентки викинули в колодязь кошенят (Відео: YouTube/ТСН)

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