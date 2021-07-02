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Студентка из Харькова мечтает выздороветь и стать музыкантом: родители просят о помощи

Автор: Анна Шиканова

Анастасия Доценко их Харькова нуждается в помощи неравнодушных украинцев. 20-летняя студентка ХНУ им. Каразина находится в турецкой клинике в очень тяжелом состоянии.

Об этом рассказали родители девушки и просят о помощи, так как самостоятельно они уже не справляются.

"У Насти рак лимфатической системы. Чтобы выжить, ей провели 18 курсов химиотерапии, 7 курсов иммунотерапии, 7 операций, среди которых и трансплантация костного мозга своих стволовых клеток, но она не дала желаемого результата. Произошел ранний рецидив и болезнь вернулась", - рассказала мама девушки.

Ранее Анастасия проходила лечение в Харькове, но из-за тяжелого состояния врачи порекомендовали ей лечиться за границей. Девушка находится в турецкой клинике Анадолу. Там она проходит иммунотерапию для поддержки ремиссии и планируется провести вторую операцию трансплантации костного мозга, но уже от стороннего донора.

Для проведения этой операции необходимо собрать 126 тысяч долларов. У родных Анастасии таких денег нет, и они просят всех неравнодушных оказать посильную помощь.

Реквизиты для помощи:

Crédit agricole: 5288060023000587

ПриватБанк: 4149439019667850

ANASTASIIA DOTSENKO

Также можно оставить пожертвование для Анастасии Доценко вот тут.

Скриншоты документов

Напомним, ранее мы писали о том, что маленькая украинка может стать первым ребенком, который победит пятый рецидив рака.

А также мы рассказывали о том, что звезды умоляют помочь спасти маленькую Алису – дочь защитника Украины.

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