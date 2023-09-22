Можна підзаробити. ПриватБанк запустив вигідну акцію для українців

ПриватБанк оголосив акцію для студентів. Вони можуть отримувати 5% кешбеку при розрахунку Digital картою. Ці умови діятимуть до кінця осені.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ПриватБанку .

Які умови акції

Клієнти ПриватБанку з ІПН, які стали студентами та почали отримувати стипендію на пластикову або Digital картку ПриватБанку із серпня 2023 року, можуть стати учасниками акції.

Для цього потрібно слідувати наступному алгоритму дій:

зареєструватися на сторінці акції або з форми в Приват24, що надійшла вам у додатку

отримати на студентську картку ПриватБанку стипендію

оплатити покупки із цієї картки через Apple Pay або Google Pay

Учасники акції при виконанні усіх умов зможуть отримувати кешбек 5% від покупок. Максимальна сума - 500 грн щомісяця (або 621,12 грн з урахуванням ПДФО). Банк від імені клієнта сплачуватиме податки.

Також зазначимо, що уже понад 17 тис. студентів стали учасниками акції.

Акція діє до кінця листопада (скриншот)

Які нюанси треба врахувати учасникам акції

У ПриватБанку наголошують, що реєстрація в акції є обов'язковою. Нарахування кешбеку діє при усіх оплатах через POS-термінал та в інтернеті за допомогою Apple Pay або Google Pay зі студентської картки від ПриватБанку в період акції.

Як додати картку в Apple Pay або Google Pay: