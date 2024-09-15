Студент купив цілий острів за ціною однокімнатної квартири: ось, для чого він йому був потрібен

24-річний Олівер Рассел, наполовину американець і наполовину фін, проводив кожне літо у Фінляндії, відвідуючи друзів і родину.

Олівер виріс у Лагуна-Біч, штат Каліфорнія, США, згодом переїхав до Форт-Коллінза, штат Колорадо. У 2020 році йому не вдалось отримати доступне навчання, тому він задумався про переїзд до Гельсінкі, Фінляндія, щоб навчатися, і в серпні 2022 року втілив свою мрію в життя.

Після переїзду до Фінляндії Олівер познайомився зі своєю дівчиною, 20-річною Хеленою Томашевською, і пара купила острів, оголошення про який вони побачили на веб-сайті нерухомості, у березні 2024 року всього за 31 000 доларів.

Олівер купив цілий острів за ціною однокімнатної квартири (фото: SWNS)

Острів займає два з половиною гектари й на той момент він був непридатний для проживання. Але молоде подружжя завзято взялося до праці побудувало настил для свого намету та флігель, а кінцевою метою було побудувати літній будиночок і сауну - щоб там проводити відпустку.

Олівер, студент міжнародного бізнесу з Лагуна-Біч, Каліфорнія, сказав: "Я закохався в ідею поїхати до Фінляндії та піти там в університет. Як громадянин Фінляндії, я отримав безкоштовне навчання, мені дуже сподобався час, проведений тут".

Він зазначив, що у Фінляндії дачне життя є важливою частиною культури, і він би приїжджав сюди кожного літа.

"Я завжди любив дачне життя і хотів мати свою дачу. Щоразу, коли ми їдемо на острів, аж не віриться, що він наш - настільки приємно тут знаходитись. Так тихо, і, тому що це острів, ніхто не може натрапити на нього", - розповідає Олівер.

Як пара побудувала своє життя на острові (фото: SWNS)

Олівер зайшов на сайт нерухомості та знайшов острів, який пустував 10 років, за 36 569 доларів.

"Я шукав більше для розваги, переглядав сайти нерухомості та випадково знайшов острів. Зрештою він виявився дешевшим, ніж звичайний лот, який я міг купити, тому ми кинулися на нього. Я запропонував 31 000 доларів, і мені пішли на поступки", - розповів хлопець.

Вперше пара ступила на острів у червні 2024 року, земля була вкрита деревами та мохом і здебільшого непридатна для проживання. Олівер почав з вирубки дерев, щоб звільнити місце для будівництва намету, в якому пара планувала залишитися.

"Ми зробили каркас із колод, які зрубали з дерев, і я отримав деякий настил у будівельному магазині. Тоді ми побудували флігель, а зараз я намагаюся побудувати душову конструкцію, щоб ми могли митися, поки ми на острові. Ми хочемо створити базовий табір, щоб у нас було комфортне місце для проживання, поки велике будівництво відбудеться наступного року", - розповідає Олівер

Олівер і Хелена проводять на острові більшу частину своїх вихідних, працюючи над своєю мрією. Метою подружжя є будівництво дачі та бані. У Фінляндії на двох людей припадає приблизно одна сауна.

"Основна зараз мрія - побудувати зруб на літо. Але спочатку ми хочемо побудувати лазню - згідно з правилами, одна третина ділянки має бути лазнею. Ми не встановлювали собі надскладних термінів, оскільки не було досвіду та ще паралельно навчання в університеті", - каже Олівер і визнає, що це був складний шлях. Попри це, подружжя планує все будувати самостійно.

"Це дуже велике зобов’язання, особливо зараз, коли ми з Хеленою вже студенти. Час - це велика річ, проводити дослідження та виконувати роботу на острові буває важко. Однак це було весело, те, що ми робимо, для мене дуже нове. Рубати дерева, наприклад, я ніколи раніше цього не робив, але це може бути дуже небезпечно", - закінчує розповідь Олівер.